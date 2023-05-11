Представитель правительства наконец смогла передать в Рийгикогу законопроект о налоговых изменениях

На сегодняшнем заседании депутаты Рийгикогу продолжили представлять законопроекты, запросы и поднимать процедурные вопросы, в связи с чем повестка дня не была утверждена и вопросы повестки дня не обсуждались. Однако представителю правительства в Рийгикогу Хейли Тыниссон удалось передать пять инициированных правительством законопроектов.
В Рийгикогу активная передача законопроектов и подача запросов, а также рассмотрение процедурных вопросов начались уже в понедельник. На сегодняшнем заседании депутаты представили 13 запросов и шесть законопроектов. Кроме того, представитель правительства Хейли Тыниссон, которая с начала недели стояла в очереди за членами Рийгикогу, чтобы получить слово и передать проекты, внесла на рассмотрение в Рийгикогу один проект закона об оружии и четыре проекта поправок к закону о налогах.
Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») поблагодарил представителя правительства за ее терпение и обосновал решение допустить ее к пульту прежде всего тем, что человек имеет конституционное право на защиту здоровья. «Одно из моих соображений было очень четко связано с тем фактом, что госпожа Тыниссон находится в этом зале дольше всех», – сказал он.
Председатель отметил, что в Законе о правилах внутреннего распорядка и работы Рийгикогу точно не определена очередность представления законопроектов, то есть член Рийгикогу не должен иметь приоритета перед представителем правительства: «Эта практика в Рийгикогу была разной. Как я уже обращал внимание, [бывший спикер Рийгикогу] Эйки Нестор всегда сначала давал слово представителю правительства. Вы можете проверить это и в стенограммах Рийгикогу, чтобы убедиться, что Хейли Тыниссон всегда представляла законопроекты первой». Он также указал, что в Конституции Эстонии указано, что правительство имеет право представлять или передавать законопроекты в Рийгикогу: «Если проекты представлялись в течение всего заседания в понедельник, вторник и затем в среду, но правительство так и не смогло передать проекты, то я думаю то, что уже четверг, является достаточным основанием для передачи этих проектов».
Хуссар отметил, что начиная с понедельника оппозиция требует ведения производства отдельных законопроектов по налоговым изменениям, а теперь налоговый пакет разделен: «Сегодня в Рийгикогу поступило от правительства поправки к налоговому законодательству, но это четыре разных законопроекта. Другими словами, здесь очень четко учтена именно точка зрения оппозиции».
В связи с представлением законопроектов правительства депутат Рийгикогу Райн Эплер подал протест. Председатель объявил 20-минутный перерыв, чтобы обсудить протест, а затем отклонил протест.
Совет старейшин, состоящий из членов правления Рийгикогу и председателей фракций, сегодня после заседания снова соберет пленум чтобы обсудить дальнейший порядок работы.
В связи с тем, что сессия не была завершена решениями, полному собранию не удалось утвердить повестку дня на рабочую неделю или приступить к обсуждению запланированных тем повестки дня. Согласно проекту повестки дня, на этой неделе должно было состояться первое чтение инициированных правительством закона о семейных пособиях и законопроекта о внесении изменений в закон о семейных пособиях, закона о семье и закона о трудовом договоре. Министр социальной защиты также должен был ответить на запросы членов Рийгикогу о сокращении пособий для многодетных семей и о выплате семейных пособий на основе потребностей.
На завтра назначено дополнительное заседание, которое начнется через час после окончания заседания комиссии по делам Европейского союза, но не ранее 15:00, и продлится максимум до 21:00 субботы. В повестку заседания входит рассмотрение в первом чтении инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о семейных пособиях и Закон о семейных пособиях, Закон о семье и Закон о трудовых договорах.