Представитель правительства наконец смогла передать в Рийгикогу законопроект о налоговых изменениях

В Рийгикогу активная передача законопроектов и подача запросов, а также рассмотрение процедурных вопросов начались уже в понедельник. На сегодняшнем заседании депутаты представили 13 запросов и шесть законопроектов. Кроме того, представитель правительства Хейли Тыниссон, которая с начала недели стояла в очереди за членами Рийгикогу, чтобы получить слово и передать проекты, внесла на рассмотрение в Рийгикогу один проект закона об оружии и четыре проекта поправок к закону о налогах.

Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар («Ээсти 200») поблагодарил представителя правительства за ее терпение и обосновал решение допустить ее к пульту прежде всего тем, что человек имеет конституционное право на защиту здоровья. «Одно из моих соображений было очень четко связано с тем фактом, что госпожа Тыниссон находится в этом зале дольше всех», – сказал он.

Председатель отметил, что в Законе о правилах внутреннего распорядка и работы Рийгикогу точно не определена очередность представления законопроектов, то есть член Рийгикогу не должен иметь приоритета перед представителем правительства: «Эта практика в Рийгикогу была разной. Как я уже обращал внимание, [бывший спикер Рийгикогу] Эйки Нестор всегда сначала давал слово представителю правительства. Вы можете проверить это и в стенограммах Рийгикогу, чтобы убедиться, что Хейли Тыниссон всегда представляла законопроекты первой». Он также указал, что в Конституции Эстонии указано, что правительство имеет право представлять или передавать законопроекты в Рийгикогу: «Если проекты представлялись в течение всего заседания в понедельник, вторник и затем в среду, но правительство так и не смогло передать проекты, то я думаю то, что уже четверг, является достаточным основанием для передачи этих проектов».