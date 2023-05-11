Владелец популярного бара извинился за публикации в поддержку России

Кассано поделился в Twitter публикацией Марсе Ванна, пишущего на итальянском языке, где тот выразил возмущение тем, что в Эстонии штрафуют за размахивание красными флагами и демонстрацию советской символики 9 мая. Под этим же постом Кассано, в свою очередь, поделился фотографией окна бара «Пирогов» в Тарту, на котором вывешен украинский флаг с изображением ракетной установки HIMARS. На флаге также есть надпись «Святой HIMARS». В качестве комментария Кассано добавил, что такое зрелище в окне бара в центре Тарту вызывает у него удивление и беспокойство.