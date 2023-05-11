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Владелец популярного бара извинился за публикации в поддержку России

Эйли Арула
, журналист
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Один из совладельцев Barlova итальянец Симоне Кассано.
Один из совладельцев Barlova итальянец Симоне Кассано. Фото: Sille Annuk

Во вторник соцсети разбушевались, когда выяснилось, что итальянец Симоне Кассано, совладелец известного бара Barlova в Карлова, районе Тарту, активно делится постами в поддержку России, которая ведет истребительную войну в Украине. Владелец бара приносит извинения за то, что он сделал, утверждая, что это было недоразумение.

Кассано поделился в Twitter публикацией Марсе Ванна, пишущего на итальянском языке, где тот выразил возмущение тем, что в Эстонии штрафуют за размахивание красными флагами и демонстрацию советской символики 9 мая. Под этим же постом Кассано, в свою очередь, поделился фотографией окна бара «Пирогов» в Тарту, на котором вывешен украинский флаг с изображением ракетной установки HIMARS. На флаге также есть надпись «Святой HIMARS». В качестве комментария Кассано добавил, что такое зрелище в окне бара в центре Тарту вызывает у него удивление и беспокойство.

Кассано также написал в Twitter, что грустно видеть, как Евросоюз открывает свои двери для Украины, которая прославляет военных преступников и нацистов, имея в виду Степана Бандеру, лидера украинской националистической организации, которого многие украинцы считают национальным героем, но российская история рассматривает его как преступника, сотрудничавшего с нацистской Германией. Президент России Владимир Путин неоднократно уничижительно называл руководителей Украины «бандеровцами».

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