В Германии взорвали квартиру: есть жертвы среди спасателей

В Германии несколько пожарных и полицейских получили ранения, когда шли на помощь человеку, который якобы попал в беду. При открытии двери в квартиру произошел мощный взрыв. По данным СМИ, квартира связана со сторонниками теории заговора.
Инцидент произошел в Ратингене, недалеко от Дюссельдорфа, сегодня около 11:15 по местному времени (12:15 по эстонскому времени). Спасатели, прибывшие в многоквартирный дом, попытались открыть дверь, за которой, предположительно, находился человек, пишет Der Spiegel.
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