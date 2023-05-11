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В Германии взорвали квартиру: есть жертвы среди спасателей

rus.postimees.ee
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Фото: ROBERTO PFEIL / AFP / Scanpix

В Германии несколько пожарных и полицейских получили ранения, когда шли на помощь человеку, который якобы попал в беду. При открытии двери в квартиру произошел мощный взрыв. По данным СМИ, квартира связана со сторонниками теории заговора.

Инцидент произошел в Ратингене, недалеко от Дюссельдорфа, сегодня около 11:15 по местному времени (12:15 по эстонскому времени). Спасатели, прибывшие в многоквартирный дом, попытались открыть дверь, за которой, предположительно, находился человек, пишет Der Spiegel.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно, пострадали десять пожарных и двое полицейских. По словам представителя полиции, травмы восьми пострадавших опасны для жизни.

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