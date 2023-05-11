В Германии взорвали квартиру: есть жертвы среди спасателей

Инцидент произошел в Ратингене, недалеко от Дюссельдорфа, сегодня около 11:15 по местному времени (12:15 по эстонскому времени). Спасатели, прибывшие в многоквартирный дом, попытались открыть дверь, за которой, предположительно, находился человек, пишет Der Spiegel.