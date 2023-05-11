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Глава МИД обсудил со спецпредставителем Украины тему трибунала над руководством России

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Маргус Цахкна и Антон Кориневич.
Маргус Цахкна и Антон Кориневич. Фото: Välisministeerium

В четверг в Таллинне министр иностранных дел Маргус Цахкна встретился со спецпредставителем Украины Антоном Кориневичем, главной темой встречи стало создание специального трибунала по делу о преступлении международной агрессии, который мог бы привлечь к ответственности руководство России.

Министр иностранных дел высоко оценил недавнее сильное выступление президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде в Гааге, в котором была подчеркнута важность создания специального международного трибунала.

Маргус Цахкна также заявил, что важно добиться политической поддержки создания специального международного трибунала и максимально широкого регионального консенсуса.

«Целью создания специального международного трибунала является суд над российским руководством, развязавшим эту агрессивную войну. Специальный международный трибунал также позволит судить руководителей государств, находящихся у власти», - подчеркнул министр.

Цахкна также добавил, что Эстония приветствует создание в Гааге центра по расследованию преступления агрессии, чтобы в международном сотрудничестве собирать доказательства преступления агрессии и собирать соответствующую информацию за пределами Украины. «Это также первый шаг к созданию специального международного трибунала», - добавил он.

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