Глава МИД обсудил со спецпредставителем Украины тему трибунала над руководством России

В четверг в Таллинне министр иностранных дел Маргус Цахкна встретился со спецпредставителем Украины Антоном Кориневичем, главной темой встречи стало создание специального трибунала по делу о преступлении международной агрессии, который мог бы привлечь к ответственности руководство России.
Министр иностранных дел высоко оценил недавнее сильное выступление президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде в Гааге, в котором была подчеркнута важность создания специального международного трибунала.
Маргус Цахкна также заявил, что важно добиться политической поддержки создания специального международного трибунала и максимально широкого регионального консенсуса.
«Целью создания специального международного трибунала является суд над российским руководством, развязавшим эту агрессивную войну. Специальный международный трибунал также позволит судить руководителей государств, находящихся у власти», - подчеркнул министр.
Цахкна также добавил, что Эстония приветствует создание в Гааге центра по расследованию преступления агрессии, чтобы в международном сотрудничестве собирать доказательства преступления агрессии и собирать соответствующую информацию за пределами Украины. «Это также первый шаг к созданию специального международного трибунала», - добавил он.