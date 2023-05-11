Глава МИД обсудил со спецпредставителем Украины тему трибунала над руководством России

Министр иностранных дел высоко оценил недавнее сильное выступление президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде в Гааге, в котором была подчеркнута важность создания специального международного трибунала.

Маргус Цахкна также заявил, что важно добиться политической поддержки создания специального международного трибунала и максимально широкого регионального консенсуса.

«Целью создания специального международного трибунала является суд над российским руководством, развязавшим эту агрессивную войну. Специальный международный трибунал также позволит судить руководителей государств, находящихся у власти», - подчеркнул министр.