Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 11 мая: парламентская стачка оппозиции, что делать с «зацеперами» на городском транспорте, визит к загадочному индейскому племени и новая достопримечательность Старого Города.
Сегодня в выпуске:
- Сегодня на еженедельной пресс-конференции правительства всё внимание министров было сосредоточено на обструкции в парламенте, которую устроила оппозиция. Подробности в материале нашего корреспондента.
- Коротко по стране: о чем предупреждают водителей Силы обороны, результаты проверки рекламы азартных игр и где и как будем болеть за Алику Милову на «Евровидении».
- Автобусное и трамвайное «родео», ставшее популярным среди любителей адрелина в других частях мира, добралось и до улиц нашей столицы. Чем опасен аттракцион безумия и какой наказание ждет отважившихся на подобное приключение зацеперов - в нашем сюжете.
- Индейцы Хавасупай – потерянное племя Гранд Каньона. Как живут обитатели самой изолированной деревни в США? Быт и уклад племени, во что верят и к чему стремятся Хавасупай - в нашем сюжете.
- С миру по нитке: про обрушение моста в Эспоо, стрельбе на заводе Mersedes в Германии и развод по-фински - Санна Марин расходится с мужем.
- Наша столица стала богаче на еще одну достопримечательность старого города. Кто автор скульптуры, кому захотелось сделать подарок Таллинну, и можно ли дотронувшись нее загадать желание - в материале нашей съёмочной группы.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 10 мая.