Дефицит бюджета России растет и уже превышает прогнозный уровень на год

Дефицит бюджета России за первые четыре месяца этого года настолько вырос, что превысил прогноз на весь год.
Причиной стал рост расходов на военные действия и сокращение доходов от продажи энергоносителей под давлением санкций и других ограничений, пишет Bloomberg.
Дефицит федерального бюджета увеличился до 3,42 триллиона рублей (41,6 миллиарда евро). Это больше, чем прогнозируемые на весь год 2,9 трлн рублей, сообщило Министерство финансов. Расходы выросли на 26%, а доходы сократились на 22%, так как доходы от продажи нефти и газа уменьшились на более чем половину по сравнению с прошлым годом.
«Главный вопрос, на который мы не можем ответить, - что произойдет с расходами в оставшуюся часть года», - сказала аналитик Renaissance Capital София Донец.