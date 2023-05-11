Слияние министерств: минимальная экономия, высокие расходы и ни слова о сокращениях

Перевод министерств окружающей среды и сельской жизни в одно здание позволит сэкономить один миллион евро на административных расходах за пустующие помещения, но также повлечет за собой огромные расходы на переезд. Речи о сокращении персонала пока не идет.
На прошлой неделе правительство решило, что рабочие места Министерства окружающей среды и Министерства по делам сельской жизни будут перенесены в общее здание министерств не позднее 1 января 2024 года. Физический переезд также приведет к перемещению функций и структурных подразделений из одного министерства в другое, и в этом контексте изменения затронут Министерство финансов, Министерство окружающей среды, Министерство социальных дел, Министерство экономики и коммуникаций, Министерство сельского хозяйства, земельный департамент, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendust (Фонд «Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа») и AS Eesti Post.
По словам государственного секретаря Таймара Петеркопа, эти изменения затронут 274 рабочих мест. Наиболее сложной и дорогостоящей частью преобразований является реорганизация технических систем, которая уже составляет четверть миллиона евро.
«У нас нет полной картины того, сколько будет сэкономлено или потрачено, это будет понятно со временем, - сказал он. - У нас есть некоторое представление о расходах, связанных с переездом, но это зависит от сроков переезда».
По словам Петеркопа, персонал будет переведен в новое здание с 1 июля, после чего структуры министерств будут пересмотрены, а кадровые изменения будут происходить только после уточнения должностных обязанностей.
Основные структурные изменения
По словам канцлера Министерства сельской жизни Марко Горбана, сегодня в ведении Министерства находится 1 400 человек, и это число увеличится с присоединением земельного департамента, Фонда «Развития промышленных зон Ида-Вирумаа» и Eesti Post. Всего в министерство перейдут 90 человек из разных министерств, большинство из них - из Министерства финансов, окуда добавится более 70 человек. Будут созданы семь новых структурных подразделений.
«Министерство по делам сельской жизни будет отвечать за комплексную реализацию региональной политики, и с этой целью министерство объединит различные области регионального развития из Министерства финансов, Министерства окружающей среды, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства социальных дел», - сказал Горбан.
По его словам, первоначальные перемещения рабочих мест между министерствами, которые будут задействованы в реорганизации, уже составлены, и что на данном этапе реструктуризации не произойдет сокращения числа рабочих мест. Анализ и пересмотр рабочих процессов будет проведен позднее.
Аппетитная недвижимость в Старом городе
Совместное здание министерств рассчитано на 900-1000 сотрудников, и в настоящее время в нем есть четыре свободных этажа, сообщила канцлер Министерства финансов Мерике Сакс. Годовые расходы на содержание здания составляют 3,4 млн евро, из которых 2,7 млн приходится на аренду и 700 000 евро на энергию. Ежегодные затраты на содержание Министерства по делам сельской жизни и Министерства окружающей среды составляют по полмиллиона евро каждое.
«Переезд позволит сэкономить на вспомогательных функциях, персонале и обслуживании, - сказала она. - Никто не будет сокращен в процессе перехода. Сокращения возможны только в случае значительного изменения должностных обязанностей».
Министерство по делам сельской жизни располагается в здании в Старом городе, которое через министерство принадлежит эстонскому государству. После переезда оно будет передано Riigi Kinnisvara AS (RKAS), которое проведет оценку и представит дальнейшие предложения Министерству финансов.
«У сектора есть эмоциональная привязанность к этому дому, но мы все понимаем, какие вызовы стоят перед государством. Оно должно показывать пример эффективного управления», - сказал Горбан.