Слияние министерств: минимальная экономия, высокие расходы и ни слова о сокращениях

На прошлой неделе правительство решило, что рабочие места Министерства окружающей среды и Министерства по делам сельской жизни будут перенесены в общее здание министерств не позднее 1 января 2024 года. Физический переезд также приведет к перемещению функций и структурных подразделений из одного министерства в другое, и в этом контексте изменения затронут Министерство финансов, Министерство окружающей среды, Министерство социальных дел, Министерство экономики и коммуникаций, Министерство сельского хозяйства, земельный департамент, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendust (Фонд «Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа») и AS Eesti Post.

По словам государственного секретаря Таймара Петеркопа, эти изменения затронут 274 рабочих мест. Наиболее сложной и дорогостоящей частью преобразований является реорганизация технических систем, которая уже составляет четверть миллиона евро.

«У нас нет полной картины того, сколько будет сэкономлено или потрачено, это будет понятно со временем, - сказал он. - У нас есть некоторое представление о расходах, связанных с переездом, но это зависит от сроков переезда».

По словам Петеркопа, персонал будет переведен в новое здание с 1 июля, после чего структуры министерств будут пересмотрены, а кадровые изменения будут происходить только после уточнения должностных обязанностей.

Основные структурные изменения