Спасатели Ида-Вирумаа заняты тушением сразу нескольких лесных пожаров

В Нарве и Йыхви спасатели продолжают обеспечивать услуги местному населению, однако в других регионах Ида-Вирумаа спасательных команд численно меньше и на сегодня большая часть их личного состава задействована на лесных пожарах. Поэтому помощь спасателей в этих регионах сейчас не настолько оперативна.

В 13:53 в центр оповещения поступило сообщение о ландшафтном пожаре в городе Кохтла-Ярве в районе улицы Каэвури. Примерно через полчаса, в 14:24, спасатели получили вызов в лес Кохтла в деревне Аа в волости Люганузе, где интенсивно горели лес и сухая трава.

В 16:21 пришел еще один вызов из лесничества в Кохтла. В это же время в регионе началось еще несколько небольших пожаров, в результате большая часть спасательных команд Вирумаа все еще занята работами по тушению.

Наряду с командами профессиональных спасателей к борьбе с ландшафтными и лесными пожарами привлечены спасатели-добровольцы из Ида- и Ляэне Вирумаа.

Cитуация, когда большая часть спасательных команд региона занята тушением сразу нескольких лесных пожаров, является исключительной. Большинство лесных пожаров возникает из-за человеческой небрежности или по злому умыслу, сообщил Спасательный департамент.