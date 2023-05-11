На шоссе Таллинн-Пярну произошло серьезное ДТП

На шоссе Таллинн-Пярну, на границе Харьюмаа и Рапламаа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
По данным приложения Транспортного департамента tarktee.ee, вызов в Центр тревоги поступил в 21:08.
По словам представителя пресс-службы полиции, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. «На данный момент известно, что водитель грузовика серьезно не пострадал, но женщина, управлявшая легковым автомобилем, находится в тяжелом состоянии. Движение на месте происшествия перенаправлено», - сказал он.
Новость дополняется!
Ключевые слова