На шоссе Таллинн-Пярну произошло серьезное ДТП

По словам представителя пресс-службы полиции, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. «На данный момент известно, что водитель грузовика серьезно не пострадал, но женщина, управлявшая легковым автомобилем, находится в тяжелом состоянии. Движение на месте происшествия перенаправлено», - сказал он.