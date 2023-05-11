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На шоссе Таллинн-Пярну произошло серьезное ДТП

rus.postimees.ee
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ДТП на шоссе Таллинн-Пярну.
ДТП на шоссе Таллинн-Пярну. Фото: Lugeja foto

На шоссе Таллинн-Пярну, на границе Харьюмаа и Рапламаа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

По данным приложения Транспортного департамента tarktee.ee, вызов в Центр тревоги поступил в 21:08.

По словам представителя пресс-службы полиции, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. «На данный момент известно, что водитель грузовика серьезно не пострадал, но женщина, управлявшая легковым автомобилем, находится в тяжелом состоянии. Движение на месте происшествия перенаправлено», - сказал он.

ДТП на шоссе Таллинн-Пярну.
ДТП на шоссе Таллинн-Пярну. Фото: Lugeja foto

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