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На шоссе Таллинн-Пярну в тяжелейшем ДТП погибла женщина

rus.postimees.ee
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ДТП на шоссе Таллинн-Пярну.
ДТП на шоссе Таллинн-Пярну. Фото: Lugeja foto

Вчера полиция получила информацию о ДТП в Рапламаа, где на 45-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в 21:08 столкнулись легковой автомобиль Cadillac и грузовик. Женщина, находившаяся за рулем Cadillac, скончалась на месте происшествия.

«По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, и, к сожалению, столкновение было настолько сильным, что находившаяся за рулем Cadillac 41-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте, несмотря на усилия медиков. 42-летний мужчина, управлявший грузовиком, серьезно не пострадал. Водитель грузовика был трезв. Трезвость водителя легкового автомобиля будет выявлена ​​при вскрытии», - сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.

ДТП на шоссе Таллинн-Пярну.
ДТП на шоссе Таллинн-Пярну. Фото: Lugeja foto
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