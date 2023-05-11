На шоссе Таллинн-Пярну в тяжелейшем ДТП погибла женщина

Вчера полиция получила информацию о ДТП в Рапламаа, где на 45-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в 21:08 столкнулись легковой автомобиль Cadillac и грузовик. Женщина, находившаяся за рулем Cadillac, скончалась на месте происшествия.
«По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, и, к сожалению, столкновение было настолько сильным, что находившаяся за рулем Cadillac 41-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте, несмотря на усилия медиков. 42-летний мужчина, управлявший грузовиком, серьезно не пострадал. Водитель грузовика был трезв. Трезвость водителя легкового автомобиля будет выявлена при вскрытии», - сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.
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