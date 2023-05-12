Венгрия отказалась от проведения ЧЕ по фигурному катанию. Но не из соображений морали

Хотя можно было бы предположить, что венгры отказались от права организации чемпионата Европы из-за того, что российских и белорусских фигуристов могут вернуть на международные соревнования, на самом деле, причина в другом.

Венгерская федерация конькобежного спорта в пресс-релизе сообщила, что они вынуждены отказаться от проведения чемпионата Европы в следующем году, поскольку из-за войны в Украине цена на энергоносители возросла и это, в свою очередь, повлияло на экономическое положение Венгрии.

«Из-за продолжающейся войны в соседней стране, которая повлияла на экономику и цены на энергоносители, Венгерская федерация конькобежного спорта после долгих раздумий отказалась от организации ЧЕ-2024. Мы отказываемся от права организации, поскольку у нас недостаточно денег для организации соревнований такого высокого уровня», — говорится в сообщении.