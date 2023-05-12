С Лукашенко что-то случилось; Эдуарда Бабарико будут судить после трех лет в СИЗО. Главное в Беларуси за неделю

Действительно ли болен Александр Лукашенко?

СМИ Беларуси моментально обратили внимание на то, что с Александром Лукашенко было что-то не так на параде в Москве. Он выглядел измотанным, не смог пройти 300 метров по Красной площади, ему пришлось воспользоваться электрокаром. На руке у него был замечен бинт - такие ставят после капельницы. Лукашенко не остался на обед с Владимиром Путиным и другими приехавшими в Москву президентами.

Вечером же он прилетел в Минск и вопреки традиции не выступил на торжественной церемонии в честь 9 мая. Вместо Лукашенко, но по его поручению, как было сказано, речь произнес министр обороны Виктор Хренин.

О состоянии здоровья Лукашенко говорили и российские журналисты. «Производил впечатление своим нездоровым видом президент Беларуси Александр Лукашенко, и стало вдруг остро жаль этого пожилого человека, все-таки собравшегося в последний момент в Москву. Ему теперь было совсем, кажется, нехорошо, и не дай бог, понадобились бы носилки с реанимационным инструментом, который завезли к углу ГУМа перед самым началом мероприятия», - говорится в тексте журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сказал, что Лукашенко «нужно было скорее уехать» из Москвы на праздничные мероприятия в Беларуси, а обсуждать его здоровье «крайне некорректно».