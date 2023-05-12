Фото и видео ⟩ На парковке вспыхнул пожар: огонь уничтожил две машины

Парковка была забита машинами, но местным жителям удалось их переставить. По словам владельца уничтоженного Nissan, на парковке ведется видеонаблюдение и обстоятельства случившегося можно выяснить с помощью записи.

«Я проезжал мимо, ничего не видел. Успел свернуть за угол, а из машины уже валил дым. Я видел, что еще кто-то вышел из этой же машины», - рассказал один из местных жителей.

Владелец загоревшегося Chrysler - пожилой человек, который приехал из Раквере и, по его словам, зашел в магазин по соседству. Владелец автомобиля был в шоке и рассказал спасателям, полиции и журналисту немного разные истории. Он сказал Virumaa Teataja, что автомобиль Chrysler у него уже пять лет и никаких проблем с ним не было. В момент возгорания автомобиля в нем находился его родственник, сам он был в магазине. По словам владельца, возгорание началось в задней части автомобиля.

​Владелец Nissan, на который огонь перекинулся с Chrysler, - председатель квартирного товарищества дома, перед которым все и произошло. «Видеонаблюдение на парковке есть, мы просмотрим запись», - сказал он со вздохом.

Несколько очевидцев намекнули на возможность того, что внутри Chrysler курили и из-за этого мог начаться пожар, но официального подтверждения этим разговорам нет.

​Косвенно, однако, возгоранию второго автомобиля способствовал ландшафтный пожар, вспыхнувший в то же время в Ляэне-Вирумаа. «Спасатели ехали ужасно долго. Целых 20 минут. При этом нам все время здесь говорят, что раквереская команда доберется до Винни за восемь минут, - сказал один из местных жителей. - Но раквереская автоцистерна прибыла последней. В любом случае, команда Тапа была там раньше».

Пожар начался в 16.30, первая машина спасателей прибыла на место в 16.50. Время указано с точностью до нескольких минут.