Штраф до 1200 евро: из-за разведения костров и использования гриля произошло уже 500 пожаров

Весенняя теплая погода принесла спасателям много работы. С марта по настоящее время спасатели более 500 раз выезжали на тушение пожаров, начавшихся из-за использования гриля, разжигания костров и загоревшегося мусора, огонь от которого перекинулся на лес и ландшафт. Вчера спасатели потушили несколько крупных лесных пожаров в Ида-Вирумаа.
«Теплая погода идеальна для садоводства, и часто после уборки в саду люди хотят сжечь старые ветки и собранные листья. Уборка приветствуется во всех смыслах, но нельзя терять бдительность, поскольку, казалось бы, безопасный костер может легко стать причиной более масштабного пожара», - рассказала начальник отдела превентивной работы Спасательного департамента Яника Усин.
Такая ситуация произошла на прошлой неделе в Пыльтсамаа, когда костер, разожженный в выходные дни, не был должным образом потушен. Ко вторнику тлеющий костер распространился на полгектара, и огонь уже угрожал соседнему зданию.
«Чтобы огонь не вышел из-под контроля, нужно помнить простые основы. Вокруг костра не должно быть горючих материалов, а сам костер лучше окружить стеной из камней или земли. Также необходимо обращать внимание на погодные условия - в ветреную погоду стоит отказаться от разведения костра. Однако, если погода позволяет, нужно помнить, что огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту. В сухую погоду достаточно мгновения, чтобы случилось несчастье - ветер переносит искры от костра на сухую землю, и может начаться масштабный пожар. Рядом с огнем должны находиться первоочередные средства для тушения огня. Для этого подойдет ведро с водой или песком», - напомнила Усин об основном рецепте безопасного костра.
При готовке на гриле также нельзя недооценивать безопасность. «При использовании гриля необходимо следовать инструкции, прилагаемой к устройству. Если ее нет, гриль можно устанавливать на расстоянии не менее восьми метров от зданий. А при готовке на гриле надо помнить, что блюда сами по себе не готовятся, и хороший повар ни на минуту не отходит от еды, которую готовит», - добавила Яника Усин.
То, что и из-за неправильного использования гриля может начаться большой пожар, показал случай в Таллинне в районе Хааберсти, когда из-за гриля сгорел дом.
Только в мае спасатели отреагировали на 100 вызовов из-за возгорания гриля, мусора и неправильного разведения костра, а также в десятках случаев горел лес и ландшафт.
Метеослужба Агентства по охране окружающей среды прогнозирует теплую и сухую погоду на выходные. В целях предотвращения лесных пожаров на выходных спасатели будут проверять соблюдение правил разведения костров.
«В ходе проверок спасатели будут следить за соблюдением требований пожарной безопасности при разведении костров. При необходимости спасатели проконсультируют людей по теме пожарной безопасности», - сказала руководитель отдела превенции.
Если разъяснительные беседы не помогут, мастера гриля и разведения костра, которые пренебрегают техникой безопасности, могут получить денежный штраф. «В рамках ускоренного производства при необходимости руководитель спасательной бригады может оштрафовать тех, кто часто не соблюдает требования пожарной безопасности. Сумма, которая должна быть выплачена за игнорирование требований безопасности, составляет 40 евро. Более серьезные нарушения обрабатываются инспекторами по надзору за безопасностью, штрафы которых могут достигать до 1200 евро», - сказала Усин.
Разводя костер или готовя на гриле, позаботьтесь о благополучии соседей, а в густонаселенных районах предварительно ознакомьтесь с правилами устава и узнайте, разрешено ли вообще разведение огня на территории.
Для того, чтобы костер не перерос в пожар, необходимо помнить и соблюдать правила безопасности:
• Территория вокруг места для костра должна быть очищена от легковоспламеняющихся материалов, чтобы они не могли воспламениться от открытого огня, высокой температуры или искр.
• При разведении костра необходимо учитывать направление и скорость ветра. Если есть риск того, что ветер может перенести искры от костра на другую местность, костер следует оставить на другое время.
• Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра даже на мгновение. Нужно подождать, когда он полностью потухнет или потушить его водой или засыпать, например, песком.
• Разводить костры в лесу можно только в специально отведенном месте или с разрешения владельца.
• Важно убедиться, что из-за костра не начнется пожар на открытой местности.
• Любой вид сжигания сухой травы опасен и запрещен по всей Эстонии.
• При приготовлении на гриле следуйте инструкции. Убедитесь, что гриль находится на безопасном расстоянии от зданий и легковоспламеняющихся материалов.
• Не оставляйте гриль без присмотра ни на минуту.
• Убедитесь, что рядом с грилем находится первоочередные средства для тушения огня.
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