Штраф до 1200 евро: из-за разведения костров и использования гриля произошло уже 500 пожаров

То, что и из-за неправильного использования гриля может начаться большой пожар, показал случай в Таллинне в районе Хааберсти, когда из-за гриля сгорел дом.

Только в мае спасатели отреагировали на 100 вызовов из-за возгорания гриля, мусора и неправильного разведения костра, а также в десятках случаев горел лес и ландшафт.

Метеослужба Агентства по охране окружающей среды прогнозирует теплую и сухую погоду на выходные. В целях предотвращения лесных пожаров на выходных спасатели будут проверять соблюдение правил разведения костров.

«В ходе проверок спасатели будут следить за соблюдением требований пожарной безопасности при разведении костров. При необходимости спасатели проконсультируют людей по теме пожарной безопасности», - сказала руководитель отдела превенции.

Если разъяснительные беседы не помогут, мастера гриля и разведения костра, которые пренебрегают техникой безопасности, могут получить денежный штраф. «В рамках ускоренного производства при необходимости руководитель спасательной бригады может оштрафовать тех, кто часто не соблюдает требования пожарной безопасности. Сумма, которая должна быть выплачена за игнорирование требований безопасности, составляет 40 евро. Более серьезные нарушения обрабатываются инспекторами по надзору за безопасностью, штрафы которых могут достигать до 1200 евро», - сказала Усин.

Разводя костер или готовя на гриле, позаботьтесь о благополучии соседей, а в густонаселенных районах предварительно ознакомьтесь с правилами устава и узнайте, разрешено ли вообще разведение огня на территории.

Для того, чтобы костер не перерос в пожар, необходимо помнить и соблюдать правила безопасности:

• Территория вокруг места для костра должна быть очищена от легковоспламеняющихся материалов, чтобы они не могли воспламениться от открытого огня, высокой температуры или искр.

• При разведении костра необходимо учитывать направление и скорость ветра. Если есть риск того, что ветер может перенести искры от костра на другую местность, костер следует оставить на другое время.

• Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра даже на мгновение. Нужно подождать, когда он полностью потухнет или потушить его водой или засыпать, например, песком.

• Разводить костры в лесу можно только в специально отведенном месте или с разрешения владельца.

• Важно убедиться, что из-за костра не начнется пожар на открытой местности.

• Любой вид сжигания сухой травы опасен и запрещен по всей Эстонии.

• При приготовлении на гриле следуйте инструкции. Убедитесь, что гриль находится на безопасном расстоянии от зданий и легковоспламеняющихся материалов.

• Не оставляйте гриль без присмотра ни на минуту.

• Убедитесь, что рядом с грилем находится первоочередные средства для тушения огня.

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