Модульные и сборные дома: плюсы и минусы

Причин для переезда из города в деревню много – рост цен на недвижимость, мечта о доме вдали от городской суеты, большая жилая площадь, идиллическая сельская жизнь, уединение и возможность работать удаленно. В последние годы переезд в сельскую местность стал крайне популярен, в связи с чем возрос и интерес к модульным и сборным домам.
Руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен объясняет, как этот сектор развивается в Эстонии, выдают ли банки кредиты на модульные и сборные дома и какие именно расходы следует учитывать.
«Сегодня готовый дом покупает горожанин, который живет в квартире и хочет приобрести загородное жилье. Чаще всего речь идет о парах или семьях с маленькими детьми, которые используют, например, полученный в наследство участок земли для реализации мечты о доме в окрестностях Таллинна», - сказала Хакиайнен.
«Кто-то ищет минималистичный дачный домик, кто-то устал жить в квартире и ищет альтернативу в виде небольшого, но вполне функционального и комфортного дома. Есть и те, кто хотят проверить, хватит ли им храбрости, чтобы поселиться в деревне. Для других важно экономичное и экологически безопасное строительное решение, которое обеспечивает возможность использования натуральных строительных материалов», - описала клиентов Хакиайнен.
Деревянные модульные дома популярны по многим причинам: рост цен на рынке недвижимости, возможность удаленной работы, а также значительный рыночный опыт эстонских строительных компаний в сегменте готовых домов и отличные рекомендации в плане инженерных решений, дизайна и качества.
Немаловажен и тот факт, что благодаря деталям заводского изготовления возведение модульного дома выполняется невероятно быстро, а жить в нем можно круглый год.
Строительный кодекс допускает, за небольшими исключениями, возведение без разрешения на строительство и извещения о строительстве малогабаритных домов площадью до двадцати квадратных метров и высотой ниже пяти метров.
Для строительства небольшого здания площадью 20–60 м2 требуется письменное согласие местного самоуправления и наличие проекта строительства, но, если вы заказываете у производителя дома готовое решение, процесс в целом пойдет быстрее, поскольку проект идет с домом в комплекте. Возведение модульных домов происходит быстро благодаря изготовленным на заводе деталям и в зависимости от размера здания занимает от нескольких часов до недели.
Финансирует ли банк покупку модульного дома?
Модульные дома – это готовые объекты, не требующие кредита на строительство, в отличие от сборных домов. Модульные дома финансируются за счет стандартного жилищного кредита.
«Если человек покупает дом, который просто привозят на место, это, по сути, готовый объект, как, например, квартира или уже существующий дом, - пояснила Хакиайнен. - Если застройщик просит только первоначальный взнос, а дом строится на средства строительной компании, речь идет об обычном жилищном кредите. Изначально застройщик получает только первый взнос, а остальное банк выплатит, когда дом будет сооружен и готов стать гарантией по кредиту».
Сборные же дома собирают на участке из разных частей: стены, фундамент, крыша и так далее устанавливаются на месте в течение определенного периода времени. В этом случае банк рассматривает процесс, как строительство дома, которое финансируется за счет строительного кредита, то есть кредит выдается поэтапно.
Какие расходы следует учитывать?
При строительстве модульного дома нужно учитывать тот факт, что дом нужно где-то строить, поэтому сначала следует найти подходящий участок земли. Хотя цена земли может значительно варьироваться, участок земли среднего размера, например, в Таллинне или в окрестностях столицы, можно приобрести примерно за 60 000 евро. Если там построить модульный дом за 60 000 евро, бюджет составит 120 000 евро. Остается 20 000 на транспорт и коммуникации. Однако зачастую цены продажи указаны без учета налога с оборота и транспортных расходов, а также приходится думать о системе отопления, коммуникациях, внутренней отделке и мебели.
Если строительная компания публикует предложение с очень низкой ценой, необходимо понять, является ли проект незавершенным. В большинстве случаев такие предложения не включают фундамент и кровельный материал. Необходимо учитывать, что заводской пакет обычно составляет всего 30–40% стоимости здания, и тщательно изучить подготовленное предложение.
Например, ценовое предложение в 20 000 евро за комплект дома с доставкой и сборкой предполагает, что в здании есть наружные стены, стропила, окна и входная дверь, но крыша будет покрыта только пленкой, то есть ее придется установить самостоятельно. Кроме того, не будет утепления, отделки, коммуникаций и фундамента. Ценовое предложение модульного дома с отделкой составляет около 80 000 евро. Поэтому тщательно изучите вопрос, чтобы вас не ждал неприятный сюрприз, когда коробка дома придет, например, без крыши и отопительной системы.
Сегодня модульные дома отличаются энергоэффективностью и продуманными пространственными решениями: каждый может найти подходящее жилье. Это очень хороший вариант, если у вас нет опыта строительства, но вы хотите иметь собственный дом. В большинстве случаев он прекрасно подходит в качестве первого дома, поскольку удобен, эффективен с точки зрения потребления энергии, и вы можете переехать в свое новое жилье всего за несколько месяцев.