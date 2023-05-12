Модульные и сборные дома: плюсы и минусы

Для строительства небольшого здания площадью 20–60 м2 требуется письменное согласие местного самоуправления и наличие проекта строительства, но, если вы заказываете у производителя дома готовое решение, процесс в целом пойдет быстрее, поскольку проект идет с домом в комплекте. Возведение модульных домов происходит быстро благодаря изготовленным на заводе деталям и в зависимости от размера здания занимает от нескольких часов до недели.

Финансирует ли банк покупку модульного дома?

Модульные дома – это готовые объекты, не требующие кредита на строительство, в отличие от сборных домов. Модульные дома финансируются за счет стандартного жилищного кредита.

«Если человек покупает дом, который просто привозят на место, это, по сути, готовый объект, как, например, квартира или уже существующий дом, - пояснила Хакиайнен. - Если застройщик просит только первоначальный взнос, а дом строится на средства строительной компании, речь идет об обычном жилищном кредите. Изначально застройщик получает только первый взнос, а остальное банк выплатит, когда дом будет сооружен и готов стать гарантией по кредиту».

Сборные же дома собирают на участке из разных частей: стены, фундамент, крыша и так далее устанавливаются на месте в течение определенного периода времени. В этом случае банк рассматривает процесс, как строительство дома, которое финансируется за счет строительного кредита, то есть кредит выдается поэтапно.

Какие расходы следует учитывать?