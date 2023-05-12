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Поездки, отели и походы по магазинам: со счета жительницы Эстонии таинственным образом исчезла огромная сумма

Марко Суурмяги
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При проверке банковского счета выяснилось, что со счета находящейся под опекой дамы пропала огромная сумма.
При проверке банковского счета выяснилось, что со счета находящейся под опекой дамы пропала огромная сумма. Фото: Aivar Aotäht

В отделение полиции Вильянди обратился опекун 84-летней женщины и сообщил, что с банковского счета его подопечной пропала крупная сумма.

С банковского счета пожилой женщины было снято 9500 евро наличными и совершены покупки в различных магазинах. Отели и поездки также оплачивались с помощью банковской карты.

Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства, начатого по статье о мошенничестве.

В случае признания виновным мошенник может быть оштрафован или лишен свободы на срок до четырех лет. Ущерб, причиненный жертве, также должен быть возмещен.

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