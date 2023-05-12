В отделение полиции Вильянди обратился опекун 84-летней женщины и сообщил, что с банковского счета его подопечной пропала крупная сумма.
Поездки, отели и походы по магазинам: со счета жительницы Эстонии таинственным образом исчезла огромная сумма
С банковского счета пожилой женщины было снято 9500 евро наличными и совершены покупки в различных магазинах. Отели и поездки также оплачивались с помощью банковской карты.
Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства, начатого по статье о мошенничестве.
В случае признания виновным мошенник может быть оштрафован или лишен свободы на срок до четырех лет. Ущерб, причиненный жертве, также должен быть возмещен.
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