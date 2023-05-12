Поездки, отели и походы по магазинам: со счета жительницы Эстонии таинственным образом исчезла огромная сумма

С банковского счета пожилой женщины было снято 9500 евро наличными и совершены покупки в различных магазинах. Отели и поездки также оплачивались с помощью банковской карты.

Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства, начатого по статье о мошенничестве.