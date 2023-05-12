Финальные матчи чемпионата Европы по футболу будут судить арбитры из 15 стран

Через три дня, 14 мая, в трех городах Эстонии стартует финал чемпионата Европы по женскому футболу в возрастной группе U17. Судьями чемпионата будут арбитры из 15 стран.
Для того, чтобы судить грандиозное событие в женском футболе, в Эстонию приедет международная команда из 16 судей. Восемь из них – арбитры, работаюшие на поле, еще восемь – помощники. Помимо множества других стран. В Эстонии будет представлена и Южная Америка: на турнире будут судья и помощник судьи из Уругвая. Кроме того, на турнире будут и международные наблюдатели, они также приедут в Эстонию из четырех стран.
«Как и для игроков, финальный турнир женского чемпионата Европы по футболу является большим и важным испытанием для судей: игры обслуживают потенциальные судьи высшей категории, - пояснил директор турнира Юссь Тамминг. – Сейчас уже все судьи прибыли в Эстонию, а завтра их ожидают физические испытания. На протяжении всего турнира будут организованы индивидуальные разборы матчей, решения, принятые на поле, также будут обсуждаться и в группе. Несомненно, каждый хочет проявить себя, ведь судейские бригады на полуфинал и финал будут определены по результатам их судейства».
Арбитры на финальные турниры женского чемпионата Европы по футболу U17:
На поле
Эммануэла Руста (Албания)
Кристина Георгиева (Болгария)
Минка Веккели (Финляндия)
Дебора Бьянки (Италия)
Ана Мария Тертелеак (Румыния)
Анаи Фернандес (Уругвай)
Трийну Вахер (Эстония, четвертый судья)
Каролин Ланссенс (Бельгия, четвертый судья)
Помощники
Мария Христодулу (Кипр)
Наргис Магау (Казахстан)
Лине Катрин Нимоен (Норвегия)
Ана Лойде Батиста Силва (Португалия)
Лаура Кордани (Сан-Марино)
Александра Костич (Сербия)
Александра Вдовина (Украина)
Дайана Ванеса Фернандес (Уругвай)
Наблюдатели:
Дагмар Дамкова (Чехия)
Элени Кириу (Греция)
Карина Витулано (Италия)
Кирси Хейккинен (Финляндия)
На крупномасштабном финальном турнире ЧЕ по женскому футболу U17 себе обеспечили места команды восьми стран - Англии, Франции, Германии, Польши, Испании, Швеции, Швейцарии и принимающей Эстонии. Соревнования пройдут в двух подгруппах, в каждой из них по четыре команды. Матчи подгруппы А пройдут в центре Северной Эстонии, где игры пройдут на стадионе A. Le Coq Arena и кадриоргском стадионе. Подгруппа B соревнуется в Южной Эстонии, на тартуском стадионе Тамме и стадионе Выру.
Финальный турнир официально стартует 14 мая, когда пройдут первые групповые матчи. Эстония сыграет свой первый матч на финальном турнире в воскресенье, 14 мая, в 19:00 – их противниками будет команда Швейцария. Игра пройдет на стадионе A. Le Coq Arena. В ту же подгруппу входят еще Испания и Германия. Турнир завершится финалом в пятницу, 26 мая, который состоится на A. Le Coq Arena.
Билеты можно приобрести в кассах Piletilevi. Доступны как дневные билеты, так и пропуски на все матчи турнира.
Программа финала чемпионата Европы по женскому футболу U17:
Подгруппа А: Эстония, Испания, Германия, Швейцария
14 мая в 13:00: Германия - Испания, стадион Кадриорг
14 мая в 19:00: Эстония - Швейцария, A. Le Coq Arena
17 мая в 17:00: Эстония - Германия, стадион Кадриору.
17 мая в 19:00: Испания – Швейцария, A. Le Coq Arena
20 мая в 17:00: Испания - Эстония, A. Le Coq Arena
20 мая в 17:00: Швейцария – Германия, стадион Кадриорг.
Подгруппа B: Швеция, Польша, Англия, Франция
14 мая в 13:00: Англия - Польша, стадион Выру
14 мая в 17:00: Швеция – Франция, тартуский стадион Тамме.
17 мая в 13:00: Польша - Франция, стадион Выру
17 мая в 19:00: Швеция – Англия, тартуский стадион «Тамме».
20 мая в 13:00: Франция - Англия, стадион Выру
20 мая в 13:00: Польша – Швеция, тартуский стадион «Тамме».
23 мая в 17:00: I полуфинал, стадион Кадриорг
23 мая в 19:00: II полуфинал, A. Le Coq Arena
26 мая в 19:00: финал, A. Le Coq Arena