Финальные матчи чемпионата Европы по футболу будут судить арбитры из 15 стран

Для того, чтобы судить грандиозное событие в женском футболе, в Эстонию приедет международная команда из 16 судей. Восемь из них – арбитры, работаюшие на поле, еще восемь – помощники. Помимо множества других стран. В Эстонии будет представлена и Южная Америка: на турнире будут судья и помощник судьи из Уругвая. Кроме того, на турнире будут и международные наблюдатели, они также приедут в Эстонию из четырех стран.