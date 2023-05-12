ВИДЕО ⟩ Проукраинские активисты облили кетчупом Виктора Шендеровича

В столице Литвы Вильнюсе проукраинские активисты попытались сорвать выступление российского писателя Виктора Шендеровича и облили его кетчупом, сообщили российские интернет-СМИ в четверг, 11 мая.

Перед началом выступления писателя активисты устроили пикет, в ходе которого транслировали через громкоговорители фрагмент эфира Шендеровича на радиостанции «Эхо Москвы», в котором тот говорил «наши мальчики» о российских военных (сам Шендерович подчеркивал, что цитировал высказывание другого человека) и предлагали людям, пришедшим на мероприятие, отдать свои деньги сразу основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, боевики коорого в настоящее время штурмуют украинский Бахмут.

В антракте Шендерович вышел к активистам, чтобы поговорить, но они облили его кетчупом. «К сожалению, вы так ничего и не поняли. Как было сказано у Ибсена в пьесе "Враг народа": "Никогда не надевай новые штаны, когда идешь отстаивать истину"», – прокомментировал случившееся писатель.

Последовательный противник российской агрессии в Украине

В конце апреля Украина добавила Шендеровича в базу «Миротворец», в которой содержатся имена тех, кто, по мнению авторов, является «агентами Кремля». Перед этим блогер Аркадий Бабченко в соцсетях обвинил писателя в недостаточной поддержке Украины. Шендерович тогда высказал мнение, что после войны дороги России и Украины разойдутся, но пока у них общая задача - свержение режима Кремля.