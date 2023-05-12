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Из горящей квартиры вынесли спящего мужчину

Марко Суурмяги
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Спасатели вынесли человека из горящего помещения на улице Мальми.
Спасатели вынесли человека из горящего помещения на улице Мальми. Фото: Lõuna päästekeskus

В ночь на пятницу житель улицы Мальми в Вильянди заметил, что в соседней квартире вспыхнул пожар. Спасатели, прибывшие на место, заметили его через окно квартиры и тут же нырнули в дым, чтобы найти людей в помещении.

Пожарные проникли в квартиру с ручным огнетушителем, сразу нашли в горящем помещении мужчину, вытащили его из помещения и вывели на улицу. Пострадавший был передан медикам скорой помощи.

Спасатели быстро справились с огнем и закончили тушение в 2:13. Другие квартиры в этом же подъезде также проверили на предмет безопасности и убедились в отсутствии возгорания и значительного задымления. Скорая помощь на месте проверила здоровье жителя одной квартиры, лестничную клетку проветрили.

Причина возгорания выясняется.

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