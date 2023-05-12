Видео ⟩ Игрок сборной Франции ударил тренера в лицо во время матча

36-летний полузащитник начал игру со скамейки запасных. На 23-й минуте защитник «Ланса» Факундо Медина выбил мяч в сторону запасных «Марселя». Игроки пришли в ярость и бросились на поле, чтобы выразить негодование.

В ходе небольшой потасовки Пайе ударил помощника тренера «Ланса» Янника Каузака кулаком в лицо. Рефери Клемент Турпин не заметил этого, но Медина получил желтую карточку. По сообщению французской газеты L'Equipe, главный тренер «Ланса» Франк Хейз был в ярости от этого решения и потребовал отстранения Пайе.

Пайе вышел на поле на 76-й минуте, на 88-й минуте забил гол, но от поражения (2:1) это «Марсель» не спасло. Кстати, Пайе могут наказать и постфактум, например, несколько сезонов назад голкипер «Лиона» Энтони Лопес получил дисквалификацию на пять игр за удар по тренеру команды соперников. Сейчас известно, что Пайе пригласили на заседание дисциплинарного комитета.