Видео ⟩ Игрок сборной Франции ударил тренера в лицо во время матча

Во французской Премьер-лиге произошел инцидент, в ходе которого полузащитник «Марселя» Димитри Пайе во время игры напал на помощника главного тренера команды соперника и ударил его кулаком по лицу.
36-летний полузащитник начал игру со скамейки запасных. На 23-й минуте защитник «Ланса» Факундо Медина выбил мяч в сторону запасных «Марселя». Игроки пришли в ярость и бросились на поле, чтобы выразить негодование.
В ходе небольшой потасовки Пайе ударил помощника тренера «Ланса» Янника Каузака кулаком в лицо. Рефери Клемент Турпин не заметил этого, но Медина получил желтую карточку. По сообщению французской газеты L'Equipe, главный тренер «Ланса» Франк Хейз был в ярости от этого решения и потребовал отстранения Пайе.
May 8, 2023
Пайе вышел на поле на 76-й минуте, на 88-й минуте забил гол, но от поражения (2:1) это «Марсель» не спасло. Кстати, Пайе могут наказать и постфактум, например, несколько сезонов назад голкипер «Лиона» Энтони Лопес получил дисквалификацию на пять игр за удар по тренеру команды соперников. Сейчас известно, что Пайе пригласили на заседание дисциплинарного комитета.
Пайе провел за Францию 38 матчей и забил в общей сложности восемь голов. За свою карьеру, помимо топ-клубов Франции, он выступал за «Вест Хэм Юнайтед» в Англии в 2015-2017 годах.