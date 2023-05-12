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Домнина опровергла «тайную выписку» Костомарова из «Коммунарки»

rus.postimees.ee
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Оксана Домнина.
Оксана Домнина. Фото: Raigo Pajula

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, заявила «РБК Спорт», что информация о тайной выписке фигуриста из «Коммунарки» и его перевозке в клинику за границей является неверной. 

Ранее СМИ со ссылкой на источники в «Коммунарке» сообщили, что Костомарова «выписали тихо, без огласки» еще в конце апреля и отвезли в аэропорт, а также что он может находиться в Израиле или Германии.

«Нет, это неверная информация. Роман продолжает лечение в «Коммунарке» и выезд за границу не обсуждается и не планируется», — сообщила Домнина.

Источник в близком окружении Костомарова также опроверг «РБК Спорт» информацию о выписке фигуриста из «Коммунарки».

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