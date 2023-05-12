Сегодня Латвия и Эстония подпишут меморандум по обеспечению поставок газа в условиях кризиса

Меморандум будет подписан во время встречи премьер-министров и ответственных за энергетику министров Латвии и Эстонии.

Как сообщил Чударс, меморандум предусматривает, что в случае перебоев с поставками природного газа в регионе по техническим или иным причинам Латвия вместе с Эстонией смогут использовать уже построенную инфраструктуру в порту Палдиски. Она будет использоваться для поставок природного газа в газораспределительную сеть Балтии.

В ближайшие два месяца обе страны договорятся о конкретных условиях поставок и обслуживания регазификационных судов на терминале.

Министр климата Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) ранее заявил, что Латвия и Эстония готовят соглашение, которое позволит совместно закупать сжиженный природный газ (СПГ) в случае его дефицита.

«Мы готовим соглашение с Латвией на случай изменения ситуации на рынке газа и возникновения трудностей с поставками», - сказал Михал, добавив, что соглашение предусматривает поставки природного газа в порт Палдиски с использованием судна для хранения и регазификации после завершения строительства СПГ-терминала в порту.

По словам Михала, ситуация на газовом рынке в настоящее время стабильная. По оценке министра, судно можно было бы совместно арендовать в случае критического дефицита.

В апреле Министерство климата и энергетики Латвии сообщило, что приступает к разработке условий совместного использования СПГ-терминала в Палдиски с целью укрепления безопасности поставок газа в стране.

Подготовка к аренде судна была темой встречи Михала с министром климата и энергетики Латвии Раймондом Чударсом и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Однако, по словам Михала, обсуждение пока находится на ранней стадии и конкретных планов нет, но, согласно первоначальному плану, если возникнет необходимость в аренде терминала, страны должны разделить расходы.

«Цель состоит в том, чтобы согласовать между соседями более четкие рамки, при которых мы будем совместно использовать мощности [терминала] Палдиски и арендовать СПГ-судно в случае возможных критических трудностей с поставками. Таким образом, если ситуация на рынке изменится и наступит критический момент, мы сможем начать работу немедленно», - сказал Михал.