ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полиция и добровольцы ищут пропавшего Мдудузи в крайне труднопроходимой местности

Помимо вертолета, который использовался трижды, также использовались дроны, как Спасательного департамента, так и добровольцев.

На белом фургоне около штаба есть аэрофотоснимок района, где постоянно отмечаются места, которые обыскивали добровольцы и полицейские. Фото: Mailiis Ollino

«Там лес, болота и прочее, очень сложная местность», – говорит Энгель-Лепп.

Как признается Энгель-Лепп, в данном случае невозможно угадать, где находится пропавший. Они должны прочесать обширную территорию вокруг его дома по всем возможным траекториям. И так много раз. «К сожалению, при поисках иногда можно что-то упустить, и одни и те же места приходится проверять снова и снова», – констатирует сотрудник полиции.

После исчезновения Мдудузи рабочие дни не прекращались. Количество поисковиков увеличивается по вечерам после их возвращения с работы.

«Я очень, очень, очень благодарна добровольцам, – подчеркивает Энгель-Лепп. – Люди добрые и приходят на помощь. В оба предыдущих дня к вечеру у нас собиралось более 40 добровольцев».

В общей сложности их больше, потому что одни и те же люди не занимались поисками каждый день. Также они все не ищут одновременно: кто-то приходит, кто-то уходит.

Участковый полицейский Эвелин Энгель-Лепп выражает огромную благодарность всем добровольцам, приехавшим на поиски пропавшего человека. Фото: Mailiis Ollino