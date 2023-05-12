ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полиция и добровольцы ищут пропавшего Мдудузи в крайне труднопроходимой местности

Теплое весеннее солнце ласкает щеки. Щебечут птицы. Здесь, рядом с волостью Ляэнеранна, обычно царит спокойная жизнь, но сейчас это не так.
Перед мызой Ватла полно оперативных автомобилей. Одни приезжают, другие уезжают. Люди суетятся тут и там, между ними можно услышать быстрый обмен информацией. Здесь находится штаб полиции.
В понедельник вечером в полицию поступило сообщение о том, что 64-летний Мдудузи ушел из дома в деревни Нурмси волости Ляэнеранна. Сразу был отправлен вертолет для поисков, и на место происшествия выехали добровольцы из организации по поиску пропавших без вести SA Kadunud (OPEROG).
Взволнованная жена Мдудузи беспокойно ходит по особняку. Она чрезвычайно благодарна всем, кто пришел помочь ей в поисках любимого человека. И со слезами на глазах признается, что чем больше времени проходит, тем критичнее становится ситуация.
В прицепе одной машины отдыхают две лошади, только что вернувшиеся из труднопроходимой местности. Местность, где разыскивается Мдудузи, действительно настолько труднопроходима, что в ней участвуют два человека с лошадьми.
В настоящее время местность по бездорожью в цепочке пересекают около 30 человек. По шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси движется один из водителей квадроцикла в оранжевом жилете.
В штабе на кузове белого фургона есть аэрофотоснимок района, на котором постоянно отмечаются места, прочесываемые полицейскими и добровольцами. На капоте бело-синей полицейской машины лежат карты и бумаги со всевозможной необходимой информацией.
«У нас давно не было таких масштабных поисков», – говорит участковый полицейский пярнуского полицейского участка Эвелин Энгель-Лепп. Район поиска такой большой, потому что никто понятия не имеет, куда делся Мдудузи, поэтому нужно проверить абсолютно все.
Помимо вертолета, который использовался трижды, также использовались дроны, как Спасательного департамента, так и добровольцев.
«Там лес, болота и прочее, очень сложная местность», – говорит Энгель-Лепп.
Как признается Энгель-Лепп, в данном случае невозможно угадать, где находится пропавший. Они должны прочесать обширную территорию вокруг его дома по всем возможным траекториям. И так много раз. «К сожалению, при поисках иногда можно что-то упустить, и одни и те же места приходится проверять снова и снова», – констатирует сотрудник полиции.
После исчезновения Мдудузи рабочие дни не прекращались. Количество поисковиков увеличивается по вечерам после их возвращения с работы.
«Я очень, очень, очень благодарна добровольцам, – подчеркивает Энгель-Лепп. – Люди добрые и приходят на помощь. В оба предыдущих дня к вечеру у нас собиралось более 40 добровольцев».
В общей сложности их больше, потому что одни и те же люди не занимались поисками каждый день. Также они все не ищут одновременно: кто-то приходит, кто-то уходит.
По словам Энгель-Лепп, они будут очень благодарны, если на помощь придет больше людей. Тем не менее она призывает тех, кто хочет помочь, сначала прийти к штабу в мызу Ватла. Вы не должны сами начинать искать. В первую очередь потому, что так человек может уничтожить следы. Искателям разрешается входить в определенную зону только после того, как поисковая собака прошла ее.
Кроме того, есть риск, что человек, направляющийся на местность самостоятельно, может заблудиться. У полиции есть обзор того, кто в настоящее время ищет пропавшего без вести и где. Точно так же добровольцы OPEROG имеют представление о своем местонахождении.
Энгель-Лепп хвалит и называет добровольцев из OPEROG, которые пришли им на помощь в понедельник вечером, хорошими партнерами полиции.
Доброволец OPEROG Аннели Каур каждый день с вечера понедельника ищет Мдудузи в Нурмси. «В первую ночь мы очень медленно ехали по лесным дорогам, свистели и кричали, мигали фарами», – вспоминает Каур, отвечающая за координацию работы добровольцев в поисковой группе.
В каждый день поисков около десятка сотрудников OPEROG выезжали на место, а также сопровождали местных жителей, пришедших на помощь. «Прочесываем местность цепочкой, шаг за шагом. Наблюдаем с воздуха с дрона и патрулируем лесные дороги на квадроцикле. Когда темнеет, мы отправляем автомобильные патрули на лесные дороги», – объясняет Каур, чьи дни заканчиваются в два часа ночи, чтобы вновь проснуться в шесть утра.
Каур знает, что Мдудузи, который сам живет в Англии со своей семьей, проводит свое третье лето в деревне Нурмси и обычно ходит лишь от дома до магазина. Поэтому человек не очень хорошо знаком со здешней природой и плохо ориентируется на местности. Также известно, что в последний раз он точно был дома в понедельник в полдень. Вечером того же дня его видели идущим по дороге Нурмси-Ватла. Что произошло дальше, неизвестно.
Батарея мобильного телефона Мдудузи разрядилась, и его местоположение невозможно определить.
По словам Каур, мужчина, вероятно, больше не передвигается самостоятельно по местности. Район поиска огромен, поэтому нужно больше добровольцев, чтобы прочесать как можно большую территорию. Сегодня вечером поисковики двинутся от дома мужчины в направлении Лыунасоо. Искать будут до темноты.
У ребенка Каур сегодня день рождения. «Грустно конечно, – вздыхает женщина, но считает спасение жизни человека важнее дня рождения ребенка. – Сегодня еще есть надежда. Утром был обнаружен след, но нему непонятно, оставлен ли он животным или человеком. Там теперь полиция с собакой и нашим дроном. Когда собака уйдет, продолжат поисковики».
Доброволец хвалит полицию, которая так долго находится на местности и даже предложила добровольцам еду. «Мы потеряли человека. Неважно, откуда он. У нас одна земля, границы устанавливают люди», – говорит Каур.