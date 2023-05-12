Просчитались: защитные канавы на полигоне Нурсипалу не смогли помешать распространению пожара

На полигоне Нурсипалу в волости Рыуге в Вырумаа около 11.54 в четверг загорелся лес. Пожар вспыхнул на территории площадью около ста гектаров, на которой проводятся стрельбы и которая ограничена дорогами и канавами. На территории могли находиться неразорвавшиеся боеприпасы, поэтому спасатели не могли пройти на нее, передал BNS пресс-секрета Лыунаского спасательного центра.

Площадь пожара составила около 30 гектаров, причем четыре или пять раз огонь перекинулся через канавы и дороги. Тем не менее, пожар не причинил существенного вреда, поскольку там же дежурили спасатели из Лыунаского спасательного центра, которые сразу же локализовали вышедший за пределы полигона огонь.