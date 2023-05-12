Просчитались: защитные канавы на полигоне Нурсипалу не смогли помешать распространению пожара

Дороги и канавы, которыми ограничен полигон для стрельбы в Нурсипалу, должны были предотвратить распространение огня за его пределы, но реальность оказалась иной.
На полигоне Нурсипалу в волости Рыуге в Вырумаа около 11.54 в четверг загорелся лес. Пожар вспыхнул на территории площадью около ста гектаров, на которой проводятся стрельбы и которая ограничена дорогами и канавами. На территории могли находиться неразорвавшиеся боеприпасы, поэтому спасатели не могли пройти на нее, передал BNS пресс-секрета Лыунаского спасательного центра.
Площадь пожара составила около 30 гектаров, причем четыре или пять раз огонь перекинулся через канавы и дороги. Тем не менее, пожар не причинил существенного вреда, поскольку там же дежурили спасатели из Лыунаского спасательного центра, которые сразу же локализовали вышедший за пределы полигона огонь.
На месте дежурили спасатели из Выруской спасательной бригады с основным автомобилем, автоцистерной и UTV в сотрудничестве с работниками полигона, в распоряжении которых был ATV со противопожарным снаряжением. Спасатели прекратили работу по тушению пожара и дежурство в 17 часов, когда на территории остались отдельные дымящиеся очаги. Дежурство продолжили работники полигона, которые при необходимости вновь вызовут на место спасателей.