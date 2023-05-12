Предприниматель: странно, что налоги на продукты питания в четыре раза выше, на чем азартные игры

По словам Тармо Лауринга, налог с оборота, которым сейчас облагаются продукты питания, равен 20 процентам, лотерейные билеты 18 процентов, лекарства и книги 9 процентов, онлайн-казино и спортивные ставки 5 процентов. «Теперь планируется поднять НСО на продукты питания и другие товары до 22 процентов сразу, а на онлайн-казино и ставки на спорт - в два этапа, до шести процентов в 2024 году и семи процентов в следующем году. Если исключить некоторые социально ориентированные виды деятельности с нулевым НСО, то игорный бизнес уже много лет является самой льготной услугой в стране, что представляется абсурдным», - сказал Лауринг.

«Союз организаторов азартных игр встаёт на дыбы, даже когда речь идёт о повышении на один-два процентных пункта, и утверждает, что онлайн-казино в таком случае немедленно уйдут из страны. Некоторое влияние таким образом определённо будет оказано, но приоритеты всё же кажутся смещёнными. При этом страна одним махом повышает НСО для отелей в 2,4 раза до 22 процентов, как будто они не конкурируют с другими странами за клиентов. А субсидии наших фермеров уже много лет меньше, чем в других европейских странах, что также влияет на международную конкурентоспособность всего сектора. Кроме того, продукты питания в Эстонии уже сейчас облагаются одной из самых высоких ставок НСО в Европе. Наши собственные продукты питания на полках магазинов и их производители находятся в неравных условиях с другими», - сказал Лауринг.