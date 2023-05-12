Интервью ⟩ В плену времени, в глазу «Бури»: Елена Скульская – о секретах профессионализма «любительского» театра

- Ваш спектакль опровергает, на мой взгляд, неверное, но все более популярное представление, что молодые люди не интересуются литературой, она им не нужна, они глухи к его ресурсам и вкусу к освоению мира и себя в мире. Можно предположить, что у вас собираются молодые люди, которые просто нашли друг друга, будучи не совсем обычными, если угодно, не совсем «нормальными». Но это не так. Видно, что это обычные люди, и они способны опровергнуть стереотип. В любом человеке жива литература, смотрит он YouTube или нет.

- Ну, не совсем. У меня есть и горький опыт. Приходит человек ко мне и говорит: о-о-о, у вас надо книги читать?! Тексты учить? Приходить вовремя, а двери запираются с боем часов?! Как, а если у меня изменились планы и настроение? Так нельзя? Нет, тогда не буду к вам ходить! Я думал, что я приду и буду выступать с успехом, а тут надо на нескольких языках чего-то учить. И если я плохо знаю эстонский, мне поручат на нем отрывок читать! Нет-нет-нет, я и в школе-то ничего не делаю, буду я еще в этой студии что-то делать! А есть совсем наоборот: люди приходят, берут учить наизусть стихотворение и вскоре сообщают, что дорога в школу стала совсем другой. Потому что я успеваю прочесть про себя любимые стихи Бродского. Кто-то говорит, что придумал финал постановки, что нашел в англоязычном исследовании нечто важное о том или ином писателе. Раз в год они меня проверяют – мы играем в игру, где я отвечаю на их вопросы по литературе. Дети должны делать это – проверять нас. Чтобы и они, а не только я, могли оказаться в положении вопрошающего…