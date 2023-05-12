Напоминаем: балкон многоквартирного дома - не место для гриля

Эстонский союз квартирных товариществ напоминает: находясь на балконе или террасе, следует считаться с соседями.
«Пришло долгожданное весеннее тепло, но, даже радуясь этому, старайтесь вести себя разумно. Балкон и терраса многоквартирного дома - не место для шумной вечеринки с громкой музыкой», - напоминает член правления Эстонского союза квартирных товариществ, руководитель юридического отдела Урмас Марди.
Да и для гриля стоит выбрать другое место. «Оборудование для гриля достаточно легко воспламеняется, и его использование на балконе многоквартирного дома или крохотной террасе рядного дома выходит за рамки правил разумного использования квартирной собственности», - предупреждает Марди.
Выполнение правил техники безопасности Спасательного департамента обязательны для членов квартирного товарищества. «Чтобы перевернулся угольный гриль, достаточно небольшого толчка или порыва ветра. А беда может случиться большая!», - указывает юрист.
Однако, если земельный участок, принадлежащий квартирному товариществу достаточно велик и если члены квартирного товарищества согласны с обустройством площадки для гриля, можно оборудовать уголок отдыха, соответствующий требованиям пожарной безопасности и находящийся на безопасном расстоянии от дома. Таким уголком для гриля могут пользоваться все жители дома. «Такая идея обычно хорошо воспринимается всеми членами товарищества и, как правило, зону отдыха всегда содержат в чистоте и порядке», - говорит Марди.