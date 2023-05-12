Напоминаем: балкон многоквартирного дома - не место для гриля

«Пришло долгожданное весеннее тепло, но, даже радуясь этому, старайтесь вести себя разумно. Балкон и терраса многоквартирного дома - не место для шумной вечеринки с громкой музыкой», - напоминает член правления Эстонского союза квартирных товариществ, руководитель юридического отдела Урмас Марди.

Да и для гриля стоит выбрать другое место. «Оборудование для гриля достаточно легко воспламеняется, и его использование на балконе многоквартирного дома или крохотной террасе рядного дома выходит за рамки правил разумного использования квартирной собственности», - предупреждает Марди.

Выполнение правил техники безопасности Спасательного департамента обязательны для членов квартирного товарищества. «Чтобы перевернулся угольный гриль, достаточно небольшого толчка или порыва ветра. А беда может случиться большая!», - указывает юрист.