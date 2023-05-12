Не очень-то и хотелось. Россияне могут бойкотировать чемпионат мира по фехтованию

В июле пройдет чемпионат мира по фехтованию. Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение об исключении из чемпионата нескольких фехтовальщиков, связанных со спортивным клубом российской армии ЦСКА. Сейчас россияне рассматривают возможность полного бойкота соревнований.
В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что спортсменам из России и Беларуси следует снова разрешить соревноваться в личном зачете. Но на определенных условиях. Помимо нейтрального флага, отмечалось также, что спортсмены из России Беларуси не должны иметь связей с армией и другими органами национальной безопасности.
Тем самым, в четверг FIE приняла решение о том, что фехтовальщики, связанные со спортивными клубами российской армии, не будут допущены к чемпионату мира. Например, не будут выступать связанные с ЦСКА олимпийские чемпионы Яна Егорян, Софья Великая, Ольга Никитина и Софья Позднякова, дочь президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
Сейчас Поздняков заявил российскому государственному информационному агентству ТАСС, что к россиянам нужно относиться наравне с другими, поскольку в противном случае россияне намерены бойкотировать международные соревнования. Это означало бы, что помимо чемпионата мира, россияне пропустят еще и отборочные соревнования на Олимпиаде в Париже.