Не очень-то и хотелось. Россияне могут бойкотировать чемпионат мира по фехтованию

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что спортсменам из России и Беларуси следует снова разрешить соревноваться в личном зачете. Но на определенных условиях. Помимо нейтрального флага, отмечалось также, что спортсмены из России Беларуси не должны иметь связей с армией и другими органами национальной безопасности.

Тем самым, в четверг FIE приняла решение о том, что фехтовальщики, связанные со спортивными клубами российской армии, не будут допущены к чемпионату мира. Например, не будут выступать связанные с ЦСКА олимпийские чемпионы Яна Егорян, Софья Великая, Ольга Никитина и Софья Позднякова, дочь президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.