ФОТО ⟩ Кая Каллас приветствовала своих коллег из Латвии и Литвы в Доме Стенбока

Встреча будет посвящена энергетической безопасности, в ней примут участие министры, ответственные за энергетику.

Премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, прибывшие в Эстонию по приглашению Кай Каллас, обсудят также вопросы поддержки Украины, сотрудничества в области обороны и подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО.