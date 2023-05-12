ФОТО ⟩ Кая Каллас приветствовала своих коллег из Латвии и Литвы в Доме Стенбока

Сегодня в доме Стенбока состоялась встреча премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы.
Встреча будет посвящена энергетической безопасности, в ней примут участие министры, ответственные за энергетику.
Премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, прибывшие в Эстонию по приглашению Кай Каллас, обсудят также вопросы поддержки Украины, сотрудничества в области обороны и подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО.
Сегодня Каллас, Кариньш и Шимоните также примут участие в дебатах на открытии конференции Леннарта Мери, где обсудят, как война в Украине изменила баланс сил в мире.
Ключевые слова