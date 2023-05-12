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ФОТО ⟩ Кая Каллас приветствовала своих коллег из Латвии и Литвы в Доме Стенбока

rus.postimees.ee
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Сегодня в доме Стенбока состоялась встреча премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы.

Встреча будет посвящена энергетической безопасности, в ней примут участие министры, ответственные за энергетику.

Премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, прибывшие в Эстонию по приглашению Кай Каллас, обсудят также вопросы поддержки Украины, сотрудничества в области обороны и подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО.

Сегодня Каллас, Кариньш и Шимоните также примут участие в дебатах на открытии конференции Леннарта Мери, где обсудят, как война в Украине изменила баланс сил в мире.

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