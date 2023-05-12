АЛЕКСАНДР ЧАПЛЫГИН ⟩ Осиновский угрожает парламентской республике силовым сценарием

Социал-демократ Евгений Осиновский заявил, что на фоне устроенной оппозицией обструкции у него появилось желание решить вопрос силой. Это очень плохой сигнал, поскольку подобное решение спорных вопросов явно угрожает нашей демократии.

Да, оппозиция сегодня, абсолютно в рамках закона, блокирует принятие предложенных правительством законопроектов о повышении налогов и сокращении пособий для многодетных семей. У нас нет другого выхода, поскольку правящая коалиция располагает в парламенте подавляющем большинством голосов.

Мы делаем это не только потому, что планы правительства грозят навредить нашей экономике и усугубить и без того печальную демографическую ситуацию. Проблема ещё и в том, что правящие партии перед выборами не говорили о повышении налогов и сокращении пособий, то есть фактически у них нет на это мандата со стороны избирателей.

Избиратели уже высказали своё отношение к действиям правительства. Рейтинг Партии реформ всего за месяц сократился на треть, и будь выборы сегодня, реформисты не смогли бы выиграть их в одни ворота. Да, правительство сегодня делает то, что не имеет поддержки со стороны народа.

Но выборы уже позади, и правительство контролирует парламентское большинство. И демократия, по идее, это власть большинства. Однако в цивилизованных странах это не работает так примитивно: там является хорошей традицией при принятии любых решений учитывать и мнение меньшинства, и это и есть демократия высокого порядка.

Однако Осиновский, и он, очевидно, не один, считает иначе. Похоже, он хочет превратить Рийгикогу в резиновый штемпель, с помощью которого автоматически будут одобряться любые решения правительства. То есть мнение сотен тысяч людей, которые стоят за оппозиционными партиями, предлагается полностью игнорировать.