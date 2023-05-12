Назван состав сборной Эстонии на ЧЕ по футболу среди женщин

С 14 по 26 мая в Эстонии пройдет масштабный финальный турнир по женскому футболу, на котором определится чемпион Европы этого года в возрастной группе U17. Главный тренер сборной Эстонии Александра Шеволдаева объявила окончательный состав сборной на финал.
Сборная Эстонии собралась 9 мая в составе 23 человек, но на финальный турнир командам разрешено выдвигать сборные составом не больше 20 игроков. На большом турнире эстонскую команду представят футболистки восьми разных клубов.
Финальный турнир ЧЕ среди U17 лет – первый раз, когда Эстонская федерация футбола организует или принимает участие в женском финальном турнире УЕФА. Эстония сыграет свой первый матч в финальном турнире чемпионата Европы среди девушек U17 в 19:00, когда команда сыграет со Швейцарией на стадионе A. Le Coq Arena.
Состав женской сборной Эстонии на финальный турнир чемпионата Европы
(Имя, дата рождения, клуб, игры и ворота)
Вратари
1 Лийза Лийметс (04.04.2006) – Viimsi JK 18/0
12 Катарина Элизабет Кяпа (16.03.2006) – Taллиннский FC Flora 8/0
Защитники
5 Анна Марийн Юксар (02.06.2006) – Saku Sporting 21/0
2 Виктория Тодинг (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 19/0
18 Аннегрет Кала (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 17/0
3 Анни Ирис Илиссон (14.02.2007) – JK Tabasalu 16/0
7 Лийзи Карилайд (22.09.2006) – JK Tabasalu 16/0
6 Карола Пургатс (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 7/1
4 Ранеле Валк (28.07.2007) – Viimsi JK 7/0
8 Ализет Эсна (24.07.2006) – UCF Cambrils (ESP) 3/0
Полузащитники и нападающие
23 Яне Мирьям (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus ja Viljandi JK Tulevik ÜN 24/3
14 Мия-Лизетте Сарапик (15.10.2006) – JK Tabasalu 24/1
10 Александра Келли (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 21/8
19 Элизабет Ыйспуу (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 17/1
15 Катрин Вялба (17.08.2006) – Viimsi JK 17/1
20 Эгле-Элизе Кург (04.05.2007) – Tallinna FC Flora 12/1
13 Даяна Смирнова (21.03.2007) – Tallinna FC Flora 9/0
9 Миртель Каламеэс (16.12.2006) – FC Elva 5/0
17 Пиллерин Похлак (09.08.2007) – Tallinna FC Flora 5/0
16 Лола Боберг (08.12.2007) – JK Tabasalu 2/0
На крупномасштабном финальном турнире ЧЕ по женскому футболу U17 себе обеспечили места команды восьми стран - Англии, Франции, Германии, Польши, Испании, Швеции, Швейцарии и принимающей Эстонии. Соревнования пройдут в двух подгруппах, в каждой из них по четыре команды. Матчи подгруппы А пройдут в центре Северной Эстонии, где игры пройдут на стадионе A. Le Coq Arena и кадриоргском стадионе. Подгруппа B соревнуется в Южной Эстонии, на тартуском стадионе Тамме и стадионе Выру.
Финальный турнир официально стартует 14 мая, когда пройдут первые групповые матчи. Эстония сыграет свой первый матч на финальном турнире в воскресенье, 14 мая, в 19:00 – их противниками будет команда Швейцария. Игра пройдет на стадионе A. Le Coq Arena. В ту же подгруппу входят еще Испания и Германия. Турнир завершится финалом в пятницу, 26 мая, который состоится на A. Le Coq Arena.
Билеты можно приобрести в кассах Piletilevi. Доступны как дневные билеты, так и пропуски на все матчи турнира.
Программа финала чемпионата Европы по женскому футболу U17
Подгруппа А: Эстония, Испания, Германия, Швейцария
14 мая в 13:00: Германия - Испания, стадион Кадриорг
14 мая в 19:00: Эстония - Швейцария, A. Le Coq Arena
17 мая в 17:00: Эстония - Германия, стадион Кадриорг
17 мая в 19:00: Испания – Швейцария, A. Le Coq Arena
20 мая в 17:00: Испания - Эстония, A. Le Coq Arena
20 мая в 17:00: Швейцария – Германия, стадион Кадриорг
Подгруппа B: Швеция, Польша, Англия, Франция
14 мая в 13:00: Англия - Польша, стадион Выру
14 мая в 17:00: Швеция – Франция, тартуский стадион Тамме
17 мая в 13:00: Польша - Франция, стадион Выру
17 мая в 19:00: Швеция – Англия, тартуский стадион «Тамме»
20 мая в 13:00: Франция - Англия, стадион Выру
20 мая в 13:00: Польша – Швеция, тартуский стадион «Тамме»
23 мая в 17:00: I полуфинал, стадион Кадриорг
23 мая в 19:00: II полуфинал, A. Le Coq Arena
26 мая в 19:00: финал, A. Le Coq Arena