Назван состав сборной Эстонии на ЧЕ по футболу среди женщин

Сборная Эстонии собралась 9 мая в составе 23 человек, но на финальный турнир командам разрешено выдвигать сборные составом не больше 20 игроков. На большом турнире эстонскую команду представят футболистки восьми разных клубов.

Финальный турнир ЧЕ среди U17 лет – первый раз, когда Эстонская федерация футбола организует или принимает участие в женском финальном турнире УЕФА. Эстония сыграет свой первый матч в финальном турнире чемпионата Европы среди девушек U17 в 19:00, когда команда сыграет со Швейцарией на стадионе A. Le Coq Arena.

Состав женской сборной Эстонии на финальный турнир чемпионата Европы (Имя, дата рождения, клуб, игры и ворота) Вратари 1 Лийза Лийметс (04.04.2006) – Viimsi JK 18/0 12 Катарина Элизабет Кяпа (16.03.2006) – Taллиннский FC Flora 8/0 Защитники 5 Анна Марийн Юксар (02.06.2006) – Saku Sporting 21/0 2 Виктория Тодинг (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 19/0 18 Аннегрет Кала (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 17/0 3 Анни Ирис Илиссон (14.02.2007) – JK Tabasalu 16/0 7 Лийзи Карилайд (22.09.2006) – JK Tabasalu 16/0 6 Карола Пургатс (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 7/1 4 Ранеле Валк (28.07.2007) – Viimsi JK 7/0 8 Ализет Эсна (24.07.2006) – UCF Cambrils (ESP) 3/0 Полузащитники и нападающие 23 Яне Мирьям (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus ja Viljandi JK Tulevik ÜN 24/3 14 Мия-Лизетте Сарапик (15.10.2006) – JK Tabasalu 24/1 10 Александра Келли (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 21/8 19 Элизабет Ыйспуу (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 17/1 15 Катрин Вялба (17.08.2006) – Viimsi JK 17/1 20 Эгле-Элизе Кург (04.05.2007) – Tallinna FC Flora 12/1 13 Даяна Смирнова (21.03.2007) – Tallinna FC Flora 9/0 9 Миртель Каламеэс (16.12.2006) – FC Elva 5/0 17 Пиллерин Похлак (09.08.2007) – Tallinna FC Flora 5/0 16 Лола Боберг (08.12.2007) – JK Tabasalu 2/0