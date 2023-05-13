ГАЛЕРЕЯ ⟩ Впервые в Эстонии: школам присудили престижное звание

Звание школы-партнера Европарламента получили Антслаская гимназия, Международная школа «Аудентес», Гимназия Густава Адольфа, Йыхвиская гимназия, Нарвская Солдинаская гимназия, Пеэтриский детский сад/основная школа, Пыльваская гимназия, Раплаская Кесклиннаская гимназия, Таллиннская еврейская школа, Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия, Тамсалуская гимназия, Тартуская Аннелиннаская гимназия, Тартуская гимназия им. Яана Поска, Тартуская гимназия им. Кристьяна Яака Петерсона, Валгаская гимназия и Вярскаская гимназия.

В рамках мероприятия также прошла дискуссия «Евросоюз в классе: от формального участия к дебатам по существу», в которой также приняла участие член Европарламента Марина Кальюранд.

Программа школ-партнеров Европейского парламента (EPAS) была запущена в 2016 году с целью продвижения европейской парламентской демократии и европейских ценностей.

Сегодня программа EPAS распространилась на все страны ЕС, а в Эстонии ее деятельность координируют Бюро Европейского парламента в Эстонии (EPLO) и Mondo World School.

Программа EPAS в первую очередь рассчитана на учащихся 16-18 лет из гимназий и профессиональных училищ, и их преподавателей, но к программе могут присоединиться и ученики начальной школы.