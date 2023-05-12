Жителей Курессааре просят прямо сейчас открыть водопроводные краны на пять минут

Ниже приводится официальное сообщение от Kuressaare Veevärg:

«На данный момент Kuressaare Veevärk достигло стадии процесса очистки трубопровода, когда магистральный и распределительный трубопроводы водопроводной сети Курессааре предположительно чисты.

Однако, считается, что болезнетворные бактерии можно ожидать, прежде всего, в трубопроводах объектов и зданий, водообмен которых в последнюю неделю отсутствовал или был низким.

Чтобы раз и навсегда избавиться от бактериологической инфекции, необходимо промыть водопроводные трубы внутри домов и зданий. Для этого мы просим активной помощи всех наших потребителей, процесс промывки может быть начат немедленно.

Отметим, что положительный эффект промывки проявится только в ближайшие дни. До тех пор, пожалуйста, не пейте сырую воду. Мы сообщим вам отдельно и дополнительно, что питьевая вода полностью безопасна. Ниже приведены самые простые рекомендации, которым могут следовать потребители:

Инструкция промывки водопроводных труб в доме:

1. Промывка должна охватывать весь водопровод объекта (как внутренние, так и наружные трубы).

2. Для осуществления промывки необходимо поочередно открыть все водопроводные краны объекта (или квартиры), начиная с 1-го этажа и двигаясь вверх этаж за этажом (как горячую, так и холодную воду).

3. Если в доме или квартире установлены фильтры для воды, рекомендуется заменить фильтрующий элемент.

4. Резервуары для воды и бойлеры, подключенные к хозяйственно-питьевой сети, следует промывать в последнюю очередь.

5. Если резервуар или бойлер постоянно подключен к водопроводу и может наполняться из водопроводной сети, то из резервуара или бойлера должно быть выпущено столько воды, сколько составляет его объем. Для этого необходимо открыть кран резервуара или кран горячей воды бойлера.

6. Рекомендуется поддерживать температуру бойлеров на уровне 70 градусов.

7. Держите каждый кран открытым приблизительно 5 минут.

8. Мы просим владельцев больших объектов недвижимости с трубопроводами значительно большего размера промывать трубопроводы в зависимости от их ожидаемого объема.

9. Дополнительный расход воды, связанный с промывкой, не тарифицируется и возникающий дополнительный расход горячей воды компенсируется за счет дополнительного вычета.