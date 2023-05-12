ОБРАЩЕНИЕ ⟩ Премьер Каллас: грядет конституционный кризис, EKRE гробит демократию

За три дня оппозиция Рийгикогу представила законопроекты – те самые согревающие сердца и ласкающие слух – в объеме, который увеличит расходы государства еще на три миллиарда. При этом как урезание бюджета, так и повышение налогов одинаково непопулярны для оппозиции. Правительству рекомендуется взять «умный» кредит и не думать о завтрашнем дне. Мы этого не делаем, потому что это совершенно безответственно и не является устойчивым решением.

Что меня поражает в том, что происходит в Рийгикогу, так это то, насколько хорошо оппозиционные политики сумели продать СМИ свои нарративы. Очень грустно слышать и читать заявления о том, что правительство стремится снизить налоговое бремя богатых за счет бедных. Согласно этому заявлению, люди, зарабатывающие от 1200 до 2100 евро, богаты. Однако это не мешает тем же СМИ утверждать, что люди, зарабатывающие 1200 евро, бедны, и злое правительство планирует ограничить их компенсации по болезни. Так что решайте, уважаемые журналисты, люди, зарабатывающие 1200 евро, богаты или бедны?