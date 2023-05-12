По мнению премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), то, что сейчас происходит в Рийгикогу, является игрой оппозиции: с одной стороны она пытается помешать работе Рийгикогу, а с другой стороны, парализовать жизнь всей страны. Кроме того, Каллас злится на СМИ, которые, по ее словам, испортила оппозиция.
ОБРАЩЕНИЕ ⟩ Премьер Каллас: грядет конституционный кризис, EKRE гробит демократию
Rus.Postimees публикует перевод обращения Каллас, которое она разместила в своем блоге.
Все мы, конечно, были очарованы обструкцией, инициированной оппозицией в Рийгикогу в последние дни. Меня спрашивали о моем мнении, и даже просили сделать заявление по этому поводу, но до сих пор я от этого воздерживалась.
То, что сейчас происходит в Рийгикогу, на мой взгляд, является игрой оппозиции, которая пытается, с одной стороны, помешать работе Рийгикогу, а с другой стороны, парализовать жизнь всей страны. При этом они хотят сделать это таким образом, чтобы произвести приятное впечатление. Предложения оппозиции во многом основаны на убеждении, что политика – это игра, призванная согревать сердца людей и ласкать их слух. К сожалению, такая веселая игра имеет довольно серьезные последствия. Первое последствие – парализована работа парламента и фактически спровоцирован конституционный кризис. Еще одно следствие – многие, а если быть честными, все важные для страны решения откладываются. В том числе решения об укреплении нашей обороноспособности.
Ведь мне могут возразить, действительно ли одна пустяковая обструкция является конституционным кризисом? Обструкция Рийгикогу еще никогда не использовалась для того, чтобы парализовать работу всего Рийгикогу, правительства и министерств. Попытки воспрепятствовать прохождению некоторых конкретных законопроектов все же предпринимались, и в этом плане обструкция является одним из инструментов оппозиции. Если такое противостояние становится очень принципиальным, всегда есть возможность поиска компромисса или привязки законопроекта, представленного правительством, к вотуму доверия правительству.
EKRE никогда ясно не формулировала цели оппозиции: «пригласить людей собраться для борьбы против либерального правительства лжецов, пришедшего к власти при поддержке ненадежных электронных выборов. Цель состоит в том, чтобы как можно скорее положить конец правлению Каи Каллас». Если это не провоцирует конституционный кризис, то что?
Мы шли на выборы с обещанием обеспечить безопасность Эстонии и привести в порядок государственные финансы. Кстати, без приведенных в порядок государственных финансов невозможно вложить средства в укрепление нашей обороноспособности. Как мы можем привести их в порядок? Для этого есть два способа - повышение налогов или серьезное урезание бюджета. Мы не можем продолжать сидеть сложа руки, потому что наши доходы-расходы в настоящее время очень несбалансированы.
К сожалению, мы вынуждены и повысить налоги, и сократить расходы. Ни я, ни нынешняя власть в целом не желают и дальше латать дыры в госбюджете за счет заемных средств. Однако именно эта альтернатива кажется мыслимой как для оппозиционных политиков, так и для СМИ. В Эстонии вновь получили широкое освещение некоторые крупные «экономические гуру», которые годами продвигали «безотзывные» кредиты, которые странам никогда не придется выкупать. Только их процентные платежи по «безотзывным» кредитам через год приблизятся к 400 миллионам евро. Это больше, чем весь бюджет Министерства культуры (театры, музеи, национальная библиотека, национальное телерадиовещание и прочее).
За три дня оппозиция Рийгикогу представила законопроекты – те самые согревающие сердца и ласкающие слух – в объеме, который увеличит расходы государства еще на три миллиарда. При этом как урезание бюджета, так и повышение налогов одинаково непопулярны для оппозиции. Правительству рекомендуется взять «умный» кредит и не думать о завтрашнем дне. Мы этого не делаем, потому что это совершенно безответственно и не является устойчивым решением.
Что меня поражает в том, что происходит в Рийгикогу, так это то, насколько хорошо оппозиционные политики сумели продать СМИ свои нарративы. Очень грустно слышать и читать заявления о том, что правительство стремится снизить налоговое бремя богатых за счет бедных. Согласно этому заявлению, люди, зарабатывающие от 1200 до 2100 евро, богаты. Однако это не мешает тем же СМИ утверждать, что люди, зарабатывающие 1200 евро, бедны, и злое правительство планирует ограничить их компенсации по болезни. Так что решайте, уважаемые журналисты, люди, зарабатывающие 1200 евро, богаты или бедны?
Еще одна вещь, которая поражает меня в этом зрелище, это то, как быстро партии EKREIKE (EKRE, «Отечества» и Центристской партии - прим.ред) приняли друг друга в оппозиции. Только недавно «Отечество» обвинило Партию реформ в том, что мы связали их вместе с отвратительной EKRE, хотя на самом деле у них нет ничего общего. Даже во время выборов вице-спикера Рийгикогу, состоявшихся всего три недели назад, «Отечество» не смогло поддержать кандидата от EKRE, настолько они были возмущены этой партией и ее председателем. Теперь же никакой вражды не осталось, главное суметь вместе накинуть новые расходы на шею страны и польстить народу.
В среду на инфочасе Рийгикогу к этой сладкой лести попала капля дегтя, когда один из депутатов выразил серьезное неприятие планируемого автомобильного налога, поскольку его не будут платить оставшиеся в Эстонии украинцы. В ситуации, когда украинцы платят жизнями за нашу свободу, любая нормальная политическая партия могла бы в последнюю очередь тревожиться о том, коснется ли украинцев введенный в будущем налог. Но, по всей видимости, такое мировоззрение вполне кошерно и для центристов, и для «отечественников». Это совершенно неприемлемо для меня. Что отличает нас от мира ценностей EKREIKE в этот кризис? Всего несколько примеров:
- Мы не стремимся прописать правило бюджетного баланса в Конституции, только для того, чтобы забыть об этой идее и балансе, как только у одного из наших спонсоров появится какая-то дорогостоящая навязчивая идея, реализацию которой он щедро вознаградит. Мы действительно наведем порядок в государственных финансах.
- Мы не будем ругать наших союзников или тех, кто борется за нашу свободу, потому что мы никогда больше не будем одни.
- Мы не разбазариваем деньги налогоплательщиков и работаем над тем, чтобы наши дети унаследовали более чистую окружающую среду и низкое долговое бремя.
Этот список можно продолжать и продолжать, но я закончу кратким изложением ситуации. По большому счету, можно сказать, что в Рийгикогу мы видим отрицание. Оппозиционные политические партии отрицают результаты выборов и не могут смириться с поражением. Если сразу после выборов только EKRE распространяла нарратив о фальсификации выборов, то теперь очевидно, что к нему присоединились и Центристская партия, и «Отечество». Действительно, так жить удобнее, убеждая себя, что вина не в тебе, а в «глубинном государстве», которое украло у тебя победу на выборах.
Поверив в такую чепуху, не нужно менять свою нынешнюю политику, сожалеть о своих действиях или менять своих лидеров. Точно такое же явление мы наблюдали в США, где 6 января 2021 года сторонники проигравшего президентские выборы кандидата пытались захватить парламент. Мое предложение оппозиционным партиям: принять результаты выборов и расшифровать сообщение, которое избиратели отправили им 5 марта. Это могло бы стать первым шагом к восстановлению внутреннего мира и процесса демократического правления.