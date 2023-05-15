Любимые многими продукты питания вдруг стали терять в весе, некоторые упаковки уменьшились почти в два раза. Rus.Postimees решил выяснить, что стоит за такими переменами: попытка производителей пережить трудные времена или все-таки нечто другое?
Весной существенные изменения претерпели некоторые продукты Tallegg. Например, на смену 190-граммовым упаковкам куриной ветчины с укропом, ветчины из куриного филе и вареной колбасы из куриного филе пришли упаковки той же продукции, но весом в сто граммов.