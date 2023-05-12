Самое страшное позади? На нескольких улицах Таллинна завершится ремонт дорог

На этой неделе ремонтные работы будут завершены на отрезке Тартуского шоссе между Канали-теэ и Мыйгу-теэ, на Вильде-теэ между Эхитаяте теэ и Акадеэмия-теэ, а также в центре города на Нарвском шоссе между ул. Петроолеуми и Поска. На бульваре Вабадузе работы завершатся на следующей неделе.

«Наряду с крупными строительными проектами мы должны выполнять ремонт дорог и улиц, чтобы восстановить дорожное покрытие после зимнего сезона. Мы намерены поддерживать высокий темп работ, чтобы как можно быстрее освободить улицы от дорожно-строительной техники – в некоторой степени это позволит облегчить напряженную ситуацию на дорогах. К тому же, на отремонтированных улицах движение всегда более плавное», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

К началу мая работы по асфальтированию были завершены на отрезке Нарвского шоссе между ул. Вана-Куули и Пярнамяэ-теэ, на Тартуском шоссе между Вана-Тарту маантеэ и границей города, на отрезке Эхитаяте-теэ между бульваром Сыпрузе и Таммсааре-теэ, а также на улице Кярбери и Петербургском шоссе. Ранее работы завершились на Лаагна-теэ, улице Тяхесаю, а также на Пирита-теэ, Ярвевана и Смуули-теэ.

На сегодня отремонтировано 120 000 м2 дорожного покрытия, уложено 16 500 тонн асфальтобетонной смеси. Работы по асфальтированию выполняют четыре бригады, ремонтом отдельных выбоин занимаются две бригады. Ремонт отдельных выбоин ведется на магистральных улицах и второстепенных дорогах параллельно.