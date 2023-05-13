Настоящая жемчужина: еще одно старинное здание в Таллинне начнет новую жизнь

Таллиннская горуправа выдала разрешение на перестройку так называемой Виллы Тамме, расположенной на улице Марди, 3. Находящееся под охраной как памятник культурного наследия деревянное здание, а также расположенное во дворе каменное строение будут полностью реконструированы. В бывшем конторском здании появятся новые самобытные квартиры, многие из которых будут двухэтажными. На сегодняшний день проект полностью согласован с Департаментом охраны памятников старины.

По словам лицензированного маклера по недвижимости Яниса Римицанса, который занимается продажей квартир на Вилле Тамме, в проекте нет квартир с повторяющимися решениями. «Планировка каждой квартиры такова, что покупатель жилья в нашем комплексе будет чувствовать себя принцем или принцессой, приехавшими в заветный замок. Этот проект предназначен для людей, которые ценят особенную окружающую обстановку», - говорит Римицанс.

Вилла Тамме. Фото: Domus Kinnisvara

Руководитель по развитию Domus Kinnisvara Ингвар Аллеканд сказал, что Вилла Тамме является долгожданным проектом на столичным рынке недвижимости. «Это особенный проект, который подчеркивает важность сохранения памятников старины и даст новую жизнь историческому зданию. Мы уверены, что новые квартиры смогут предложить комфортную и современную жилую среду, а также будут прекрасно выглядеть. По сути, это трофейная недвижимость, так как исходный материал, с которым мы в данном случае работаем, действительно уникален, и архитектор Николай Тамм-старший не нуждается в особом представлении», - подчеркнул он.

Профессиональный оценщик Мартин Метсма указывает на исторические связи. «Высококачественная реконструкция здания с почти 140-летней историей в сочетании с современной функциональностью и уникальностью - хороший рецепт повышения стоимости этих квартир на вторичном рынке в будущем», — говорит он.