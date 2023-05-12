Нарвская учительница продолжит преподавать несмотря на давление из-за футболки «Путин - х**ло»

Стоя на променаде, Алина попала на видео, а видео - в ТикТок. Ролик с молодой преподавательницей музыки очень быстро распространился среди учеников и их родителей. Многие родители оказались возмущены поступком Алины и обратились к директору, выражая свое негодование. Алина получила и шквал критики в социальных сетях - многие не поддерживают учительницу. Пользователи сети и родители учеников Ваналиннаской школы уверены, что подобный поступок противоречит педагогической этике.

По словам Татьяны Салу, директора нарвской Ваналиннаской школы, у Алины Ворончихиной срочный контракт, который заканчивается летом. Сразу после того, как ролик распространился в социальных сетях, Алина подала досрочное заявление об уходе. Татьяна Салу заявила, что это решение девушка приняла сама и с ее стороны давления оказано не было.

«Возмущение родителей было связано только с использованием нецензурной лексики. Я всегда защищаю своих учителей и данный случай не был исключением. Я объясняла и ученикам, приходившим ко мне, и родителям, что в свободное время учитель вправе делать все, что разрешено законом, у него есть свобода выбора. На мой взгляд, такой реакции родителей не было бы, если бы надпись была с использованием нормативной лексики», - сказала Салу.