Нарвская учительница продолжит преподавать несмотря на давление из-за футболки «Путин - х**ло»

Ивангородский концерт в честь 9 мая, проведенный и для нарвитян, не прошел бесследно для нарвской учительницы музыки из Ваналиннаской государственной школы Алины Ворончихиной, которая пришла на променад в футболке с антивоенной надписью «Путин - х**ло». Алина подала заявление о досрочном расторжении контракта, но по итогу отозвала его и продолжит работу.
Стоя на променаде, Алина попала на видео, а видео - в ТикТок. Ролик с молодой преподавательницей музыки очень быстро распространился среди учеников и их родителей. Многие родители оказались возмущены поступком Алины и обратились к директору, выражая свое негодование. Алина получила и шквал критики в социальных сетях - многие не поддерживают учительницу. Пользователи сети и родители учеников Ваналиннаской школы уверены, что подобный поступок противоречит педагогической этике.
По словам Татьяны Салу, директора нарвской Ваналиннаской школы, у Алины Ворончихиной срочный контракт, который заканчивается летом. Сразу после того, как ролик распространился в социальных сетях, Алина подала досрочное заявление об уходе. Татьяна Салу заявила, что это решение девушка приняла сама и с ее стороны давления оказано не было.
«Возмущение родителей было связано только с использованием нецензурной лексики. Я всегда защищаю своих учителей и данный случай не был исключением. Я объясняла и ученикам, приходившим ко мне, и родителям, что в свободное время учитель вправе делать все, что разрешено законом, у него есть свобода выбора. На мой взгляд, такой реакции родителей не было бы, если бы надпись была с использованием нормативной лексики», - сказала Салу.
Министр образования и науки Кристина Каллас прокомментировала ситуацию так: «Директор сказала, что разговаривала с Ворончихиной. Поскольку претензии были не только со стороны родителей, но и некоторых учеников, Степанова попросила учительницу решить этот вопрос хотя бы с учениками. Никакого давления со стороны директора с требованием уйти не было и нет. Учительница работает на основании временного договора, так как у нее нет нужной квалификации. Ее договор заканчивается 16 июня и Татьяна Степанова попросила, чтобы она до 16 июня работала».
«Каждый имеет право на собственные убеждения, но важно понимать, что Нарва - город, где все друг друга знают, и нужно с уважением относиться друг к другу», - заявила Салу порталу Rus.Delfi. Возможность увольнения Алины со стороны школьного руководства за надпись на футболке директор исключила и еще раз подчеркнула, что Алина в любом случае не собиралась продлевать рабочий договор. Cама Алина отметила, что решение написать заявление об уходе она приняла после разговора с директором.
Но у Ворончихиной нашлось много сторонников, в том числе - и сама Кристина Каллас. «Я считаю, учителя не должен подчиняться давлению и у родителей нет права требовать ухода учителя из-за того, что он высказал свое мнение, свою антивоенную позицию. Это же по сути то же самое, как уводить учителя за это по требованию родителей. Это неприемлемо», - заявила Каллас. «Я считаю, что если учитель захочет остаться, то она должна остаться. Антивоенная позиция не может быть поводом для травли и выдавливания из школы».
Поддержала Ворончихину и мэр Нарвы Катрий Райк: «Друзья, так больше продолжаться не может. В Нарве можно носить такую же одежду, как в Таллинне или Тарту. Алина, веди себя хорошо. Да, я тоже была терпима и старалась избегать конфликтов и напряженности в Нарве. И буду продолжать в том же духе, поэтому я бы сама не надела такую рубашку. Но я понимаю Алину», - сказала мэр.
На защиту учительницы музыки встал политический активист Даниил Куракин, которому 9 мая тоже «досталось» - за демонстрацию украинского флага Даниил подвергся физическому насилию со стороны одного из нарвитян. «У меня вопрос к людям, для которых флаг Украины или футболка с антивоенной надписью является поводом для негативных эмоций - если для вас это все оскорбительно, почему вы до сих пор на этой стороне реки? Такие учителя, как Алина, ломают стереотипы. Это смело, это правильно, на это не нужно оскорбляться», - выразил он свою позицию.
Алина не вышла на связь с журналистами Rus.Postimees. Согласно последним данным, Ворончихина забрала заявление об уходе и намеревается продолжить работу до конца, согласно контракту. Днем, 12 мая, в ее защиту учениками школы был организован мини-пикет. Ученики поддержали любимого учителя и дали понять, что хотят продолжать учиться у нее.
«На сегодняшней встрече Алина попросила аннулировать заявление об уходе и я согласилась. Я прекрасно понимаю, что молодой неопытный учитель запуталась, чувствовала себя плохо и не нашла сил просто поговорить, а и итогом этого стала волна непонимания по всей республике, негативного отношения не только ко мне и к школе, но и к жителям Нарвы в целом. Лучший путь решения всех конфликтов и непониманий - это беседа. Разговаривайте друг с другом и пусть будет мир!» - добавила Татьяна Салу.
Сама Алина говорит, что в Эстонии - свобода слова, поэтому она имеет право выражать свою позицию так, как считает нужным.