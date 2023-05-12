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Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ Алексея

rus.postimees.ee
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Пропавший в Ласнамяэ Алексей.
Пропавший в Ласнамяэ Алексей. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Ласнамяэ 40-летнего Алексея. В связи с состоянием его здоровья он может быть в опасности.

В этот вторник, 9 мая, Алексей вышел из дома в столичном районе Ласнамяэ и не вернулся. Полиция проверила возможные места его пребывания и лечебные учреждения, но пока найти его не удалось.

По словам близкого человека, Алексей любит кататься на общественном транспорте, а также находиться вблизи водоемов, например, на пляже Штромка или Пирита. Его жизнь может быть в опасности, поскольку у него нет с собой необходимых лекарств. Также Алексей не может адекватно воспринимать окружающее.

Алексей среднего телосложения, его рост 170 см, он темноволосый. У него нет с собой мобильного телефона и документов, но у него может быть пластиковый пакет с игрушками.

Полиция просит всех, кто видел Алексея, сообщить об этом по телефону 112.

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