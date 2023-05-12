Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ Алексея

В этот вторник, 9 мая, Алексей вышел из дома в столичном районе Ласнамяэ и не вернулся. Полиция проверила возможные места его пребывания и лечебные учреждения, но пока найти его не удалось.

По словам близкого человека, Алексей любит кататься на общественном транспорте, а также находиться вблизи водоемов, например, на пляже Штромка или Пирита. Его жизнь может быть в опасности, поскольку у него нет с собой необходимых лекарств. Также Алексей не может адекватно воспринимать окружающее.

Алексей среднего телосложения, его рост 170 см, он темноволосый. У него нет с собой мобильного телефона и документов, но у него может быть пластиковый пакет с игрушками.