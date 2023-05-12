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ОБСТРУКЦИЯ ⟩ Коалиция попробовала пряник, но теперь может взять в руки кнут

Мейнхард Пулк
, журналист
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«Я уверен, что настоящая причина в другом, но теперь их «проблема» должна быть решена», – оптимистично выразил надежду министр финансов Март Вырклаэв в четверг утром. Вскоре стало ясно, что настоящая проблема еще далека от решения.
«Я уверен, что настоящая причина в другом, но теперь их «проблема» должна быть решена», – оптимистично выразил надежду министр финансов Март Вырклаэв в четверг утром. Вскоре стало ясно, что настоящая проблема еще далека от решения. Фото: Eero Vabamägi

То, что работа Рийгикогу всю неделю оставалась в тупике, в четверг вынудило коалицию сделать первый шаг в сторону компромисса. Если не считать нескольких комплиментов, толку от этого было мало.

В течение последних нескольких недель правительство направило в Рийгикогу как пакет налоговых изменений, так и законопроект изменения семейных пособий. Оппозиция ответила беспрецедентной обструкцией: на заседании не позволили определить повестку дня ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, потому что народные избранники с самого начала заседания непрерывно делали запросы, представляли законопроекты и занимались процедурными вопросами.

Вообще говоря, у оппозиции было два требования. Во-первых, разделение прошедшего на космической скорости этап согласования налогового пакета, чтобы все производство по всем налоговым изменениям проводилось по-отдельности. Во-вторых, отзыв законопроекта о поправках к семейным пособиям.

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