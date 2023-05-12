ОБСТРУКЦИЯ ⟩ Коалиция попробовала пряник, но теперь может взять в руки кнут

В течение последних нескольких недель правительство направило в Рийгикогу как пакет налоговых изменений, так и законопроект изменения семейных пособий. Оппозиция ответила беспрецедентной обструкцией: на заседании не позволили определить повестку дня ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, потому что народные избранники с самого начала заседания непрерывно делали запросы, представляли законопроекты и занимались процедурными вопросами.