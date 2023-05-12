Контавейт пришлось признать первенство россиянки

Для Контавейт матч начался крайне неудачно, поскольку уже во втором гейме россиянке удалось сломать ее подачу. Впрочем, уже в следующей игре эстонка ответила тем же.

В первом сете решающие моменты произошли в пятом и шестом геймах.

Сначала Контавейт не удалось реализовать два брейк-пойнта в пятом гейме, что позволило Самсоновой сохранить подачу. Затем, в шестом гейме, Контавейт ошиблась при выигрышном счете 40:15 и Самсонова немедленно на это отреагировала.

Во втором сете обе теннисистки не сумели сохранить свои подачи, Контавейт сумела сохранить свою лишь в пятом гейме. При счете 3:3 партия вновь пошла в пользу эстонки, но затем все, что только можно, пошло наперекосяк и Самсонова снова начала лидировать.