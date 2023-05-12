Отельеры: премьер-министр сравнивает апельсины с яблоками

По мнению Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL), то, что сказала в интервью Postimees премьер-министр Кая Каллас, похоже на сравнение апельсинов с яблоками. Такие несправедливые выводы нельзя делать по итогам одного месяца, заявил союз.
Премьер-министр Кая Каллас заявила в интервью Postimees в четверг, что по данным Департамента статистики от 9 мая цены на жилье в марте выросли на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, и в то же время увеличилось количество туристов на 18 процентов. «Это вызывает у меня вопросы по поводу всех аргументов: неужели иностранный турист не едет в страну, если доходы от роста цен в ней идут государству? Однако если доходы будут поступать предпринимателю и увеличивать его прибыль, то туда он захочет поехать? Эти аргументы... Мы могли бы сесть, мы могли бы поговорить о них. Мы слышали все, но могли бы предложить и компромиссы – если это возможно обсудить».
По мнению Союза отелей и ресторанов Эстонии, это все равно, что сравнивать апельсины с яблоками. Такие выводы нельзя делать по итогам одного месяца. В марте 2022 года сектор все еще находился под ограничениями из-за коронавируса в течение половины месяца, что означало, что ресторанам и спа разрешалось обслуживать посетителей только с паспортом вакцинации, и все мероприятия должны были заканчиваться в 23:00 до 15 марта.
«Кроме того, с марта отели размещали военных беженцев – многих из них бесплатно, потому что Департамент социального страхования не мог достаточно быстро заключать договоры, а беженцев прибыло значительно больше, чем прогнозировалось, и отельеры пришли на помощь. Мы также сделали цены значительно более привлекательными для военных беженцев, чем для туристов или деловых путешественников. Теперь в этом обвиняют нас», – сказала исполнительный руководитель Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла.
«Реальность такова, что если за год до коронавируса, в 2019-м, средняя стоимость проживания составляла 36 евро, то за четыре года нам удалось увеличить среднюю цену в общей сложности на 19 процентов. В то же время средняя заработная плата в сфере за этот период выросла на 47 процентов, а индекс потребительских цен также вырос на 35 процентов в период с марта 2019 года по март 2023 года. Сектор все еще далек от восстановления после коронавируса, за которой сразу же последовал энергетический кризис и чрезвычайно быстрый рост цен во всех областях. 19-процентное повышение цен ясно показывает, что сектор не смог перенести рекордную для Эстонии инфляцию, которая также отражается в расходах гостиничного оператора», – сказала она.
По словам Майдла, туристические операторы понимают текущую ситуацию, когда премьер-министр всей душой борется за сбалансированность государственного бюджета. «Но если предприниматели делают все возможное, чтобы вернуть ущерб, причиненный за годы ограничений, и взятые на его покрытие кредиты, разве это засовывание денег в карман предпринимателя? Мы надеемся достичь разумного компромисса, который позволит сохранить туристический сектор и принесет дополнительные деньги в государственный бюджет», – сказала она.