Отельеры: премьер-министр сравнивает апельсины с яблоками

Премьер-министр Кая Каллас заявила в интервью Postimees в четверг, что по данным Департамента статистики от 9 мая цены на жилье в марте выросли на 15 процентов по сравнению с прошлым годом, и в то же время увеличилось количество туристов на 18 процентов. «Это вызывает у меня вопросы по поводу всех аргументов: неужели иностранный турист не едет в страну, если доходы от роста цен в ней идут государству? Однако если доходы будут поступать предпринимателю и увеличивать его прибыль, то туда он захочет поехать? Эти аргументы... Мы могли бы сесть, мы могли бы поговорить о них. Мы слышали все, но могли бы предложить и компромиссы – если это возможно обсудить».

По мнению Союза отелей и ресторанов Эстонии, это все равно, что сравнивать апельсины с яблоками. Такие выводы нельзя делать по итогам одного месяца. В марте 2022 года сектор все еще находился под ограничениями из-за коронавируса в течение половины месяца, что означало, что ресторанам и спа разрешалось обслуживать посетителей только с паспортом вакцинации, и все мероприятия должны были заканчиваться в 23:00 до 15 марта.