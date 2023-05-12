ВИДЕО ⟩ Жители эстонского города заметили в реке труп лося

Теплый пятничный день жителей Тарту был омрачен страшным зрелищем: в реке Эмайыги, в самом сердце города, плавал труп оленя.
Женщина, гулявшая в центре Тарту, заметила в реке у «Горбатого» моста труп лося.
«Я увидела труп лося с моста. Еще несколько человек тоже пришли посмотреть на это», - рассказала она.
По словам руководителя отдела городского хозяйства Тартуской мэрии Андреса Поола, городу необходимо решить проблему.
«Я впервые слышу об этом. Мы изучим ситуацию и займемся решением проблемы. Поскольку лось - крупное животное, нам, вероятно, понадобится какая-то техника, чтобы достать его из воды», - сказал он.