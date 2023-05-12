ВИДЕО ⟩ Жители эстонского города заметили в реке труп лося

Женщина, гулявшая в центре Тарту, заметила в реке у «Горбатого» моста труп лося.

«Я увидела труп лося с моста. Еще несколько человек тоже пришли посмотреть на это», - рассказала она.

По словам руководителя отдела городского хозяйства Тартуской мэрии Андреса Поола, городу необходимо решить проблему.