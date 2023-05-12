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Смотрите, как выглядит новый концептуальный магазин Euronics за полмиллиона евро

rus.postimees.ee
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Компания Euronics инвестировала более 500 000 евро и открыла в таллиннском торговом центре Viru первый в стране магазин с новой концепцией. Помимо прочих нововведений магазин удивляет тем, что в нем используются исключительно электронные ценники - в этом вопросе Euronics стал в Эстонии первопроходцем.

В пятницу, 12 мая, в преобразившейся части торгового центре Viru открылся магазин Euronics - крупнейший магазин электроники и техники в центре Таллинна. Ассортимент нового магазина насчитывает более 4500 наименований. Представлена вся основная мелкая бытовая техника и электроника.

«Новую концепцию Euronics характеризует, главным образом, уют - цель была в том, чтобы продемонстрировать электронику в повседневной домашней обстановке. В то же время мы немного заигрываем с футуристическим подходом, поскольку электроника притягивает взгляд и вызывает интерес, делая нашу жизнь проще», - сказала руководитель отдела розничной торговли Euronics Кайди Кельт.

Выделяется магазин и тем, что первым в Эстонии использует на всей своей площади исключительно электронные ценники, которые для клиентов удобнее традиционных бумажных и всегда, даже во время кампаний, отображают актуальную цену. Удобнее пользоваться новыми ценниками и сотрудникам.

«Подбирая ассортимент, который будет доступен на месте в Euronics центра Viru, мы учли потребности бизнес-клиентов и частных клиентов в центре столицы: сюда покупатели чаще приходят за товарами небольшого размера, которые они могут забрать из магазина самостоятельно и сразу начать использовать. Это всевозможные аудио-принадлежности, наушники, телефоны и смарт-часы. О крупногабаритной бытовой технике наподобие холодильников или стиральных машин в магазине можно получить информацию. Также на месте можно оформить заказ с нашего склада, который является крупнейшим в странах Балтии, чтобы покупку доставили на дом», - объяснила Кельт.

Инвестиции Euronics в открытие нового магазина составили более 500 000 евро. Обновленный дизайн магазина создан эстонским дизайнером интерьеров Майтом Лаури и его командой в компании Ako In. Мебель для магазина произвела компания OÜ Repston.

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