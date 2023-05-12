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Пассажир круизного лайнера разместил в туалете скрытую камеру. На запись попали более 150 человек

rus.tvnet.lv
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Пассажир круизного лайнера разместил в туалете скрытую камеру. На запись попали 150 человек
Пассажир круизного лайнера разместил в туалете скрытую камеру. На запись попали 150 человек Фото: Typo_cat/"Twitter"

Пассажиру предъявлены серьезные обвинения после того, как сотрудники ФБР заявили, что он установил скрытую камеру в общественном туалете на круизном лайнере Royal Caribbean, которая засняла более 150 человек, включая детей, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на иностранные СМИ.

В связи с инцидентом был арестован пассажир судна Джереми Фройас. Предполагаемый инцидент произошел на борту Royal Caribbean’s Harmony of the Seas, который 29 апреля вышел в семидневный круиз к нескольким островам из Майами.

Пока судно находилось в нейтральных водах, пассажир установил скрытую камеру в общественном туалете.

Камеру разместили над дверью. 1 мая один из пассажиров заметил ее и сообщил об этом экипажу лайнера, который конфисковал устройство.

Первые записи показали, как обвиняемый скрывает камеру и регулирует угол, чтобы в поле зрения устройства попал унитаз. На видеоматериалы попали более 150 человек, в том числе не менее 40 детей в возрасте от четырех до пяти лет. Дети в туалете снимали купальники и переодевались.

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