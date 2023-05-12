Карис: я не вижу возможности проведения внеочередных выборов

В Рийгикогу не смогли провести заседание в течение первых четырех рабочих дней, потому что оппозиция сделала это невозможным при помощи лавины запросов и процедурных вопросов. В СМИ уже говорилось, что гипотетически это может привести к внеочередным выборам: если парламент не сможет принять госбюджет к марту, от внеочередных выборов будет никуда не деться.

«Я не вижу сейчас, чтобы это было возможно», – ответил Карис на соответствующий вопрос.

По словам Кариса, существующие правила внутреннего распорядка работы Рийгикогу обеспечивают руководству парламента возможность разрешить ситуацию на законном основании. «Правила внутреннего распорядка приняты для того, чтобы парламент мог работать на их основе – принимать законы, что, кроме прочего, включает в себя возможность высказываться оппозиции».