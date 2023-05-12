Еврокомиссия дала зеленый свет: Эстония получит 953 миллиона евро

Эстония добавила пять новых инвестиций к своему первоначальному плану по восстановлению: строительство медицинского центра в Вильянди, развитие в открытом море ветряных парков, повышение энергетической безопасности компаний, строительство виадуков Rail Baltic и приобретение работающего на водородном двигателе судна с возможностью защиты от загрязнения. Из первоначального планы были исключены четыре инвестиции: строительство Таллиннской больницы, приобретение многоцелевых вертолетов, строительство терминала Rail Baltic и развитие железной дороги Таллинн-Рохукюла. 13 мер первоначального плана восстановления были изменены, сообщило представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Эстония изменила первоначальный план

Эстония изменила свой первоначальный план, поскольку в 2022 году в Эстонии была очень высокая инфляция (самая высокая в еврозоне), сбои в цепочке поставок из-за агрессивной войны России сделали инвестиции более дорогими и вызвали задержки, а максимальная сумма поддержки восстановления и устойчивости была уменьшена с 969 миллионов евро до 863 миллионов евро.

Причиной этого является изменение метода расчета восстановления и устойчивости в июне 2022 года, который также отражает более высокие, чем прогнозировалось, экономические результаты Эстонии в 2020 и 2021 годах, отметило представительство Еврокомиссии в Эстонии.