Еврокомиссия дала зеленый свет: Эстония получит 953 миллиона евро

Сегодня Европейская комиссия дала зеленый свет пересмотренному плану восстановления и устойчивости Эстонии. Объем плана восстановления составляет 953 миллиона евро, эта сумма будет выплачена в виде пособия и включает 17 реформ и 28 инвестиций.
Эстония добавила пять новых инвестиций к своему первоначальному плану по восстановлению: строительство медицинского центра в Вильянди, развитие в открытом море ветряных парков, повышение энергетической безопасности компаний, строительство виадуков Rail Baltic и приобретение работающего на водородном двигателе судна с возможностью защиты от загрязнения. Из первоначального планы были исключены четыре инвестиции: строительство Таллиннской больницы, приобретение многоцелевых вертолетов, строительство терминала Rail Baltic и развитие железной дороги Таллинн-Рохукюла. 13 мер первоначального плана восстановления были изменены, сообщило представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Эстония изменила первоначальный план
Эстония изменила свой первоначальный план, поскольку в 2022 году в Эстонии была очень высокая инфляция (самая высокая в еврозоне), сбои в цепочке поставок из-за агрессивной войны России сделали инвестиции более дорогими и вызвали задержки, а максимальная сумма поддержки восстановления и устойчивости была уменьшена с 969 миллионов евро до 863 миллионов евро.
Причиной этого является изменение метода расчета восстановления и устойчивости в июне 2022 года, который также отражает более высокие, чем прогнозировалось, экономические результаты Эстонии в 2020 и 2021 годах, отметило представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Эстония добавила в свой план отдельную главу REPowerEU, которая включает одну реформу и две инвестиции для устранения зависимости от российского ископаемого топлива. Эти три меры ускорят переход к возобновляемым источникам энергии за счет упрощения процедур получения разрешений, укрепления местной электросети и увеличения производства и использования устойчивого биогаза и устойчивого биометана.
Для финансирования целей плана восстановления Эстония воспользовалась возможностью, предусмотренной в регламенте REPowerEU, и попросила перевести свою долю адаптационного резерва Brexit в размере 6,6 млн евро в план восстановления. Вместе с этими средствами и пособиями REPowerEU в размере 83,4 млн евро общий объем нового плана восстановления составит 953 млн евро.
«Это важные дополнительные деньги для оживления нашей экономики. Инвестиции, сделанные с этой помощью, дадут работу нашим предпринимателям, а с другой стороны, сделают умнее, что повысит конкурентоспособность экспорта», - сказал министр финансов Март Вырклаэв.
Пересмотренный программа придает импульс зеленому повороту
В пересмотренном плане зеленому повороту уделяется гораздо больше внимания, чем раньше: 59 процентов (согласно первоначальному плану только 41,5 процентов) выделяемых средств будут направлены на достижение климатических целей.
При проведении реформы, запланированной программой REPowerEU, будут определены области, подходящие для использования энергии ветра, упрощена выдача разрешений и увеличены возможности учреждений, выдающих эти разрешения. С привлечением инвестиций поспособствуют интеграции возобновляемых источников энергии в распределительную сеть страны и будет увеличено производство и использование устойчивого биометана.
Кроме того, пересмотренный план включает новые меры по поддержке компаний при постепенном отказе от ископаемого топлива, приобретению судна с возможностями обеспечения защиты от загрязнения, ослаблению ограничений на морские ветряные электростанции и дальнейшему развитию проекта Rail Baltic. Реформы и инвестиции в энергетическом секторе поспособствуют внедрению использования возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности. Эти меры были расширены в пересмотренном плане.
«Рост цен на энергоносители ясно обозначил необходимость вкладывать больше средств в возобновляемые источники энергии и повышения частными лицами энергоэффективности домашних хозяйств. Многие внесенные в план изменения помогут нам достичь этих целей и экономить энергию в наших домах», - подчеркнул Март Вырклаэв.
Согласно пересмотренному плану, поддержка инновационных «зеленых» технологий, таких как экологически чистое производство водорода, а также развитие «зеленых» навыков и зеленый поворот предприятий, по-прежнему сохраняют важное значение, а доступ малых и средних предприятий к «зеленому» финансированию будет также улучшен. Меры в транспортной сфере включают в себя развитие общей системы общественного транспорта таллиннского столичного региона, строительство трамвайной линии до Старого порта Таллинна и строительство местных велосипедных дорожек.
Дигитальные цели плана восстановления остались прежними, хотя добавление главы REPowerEU, по-видимому, увеличило долю дигитальных мер. Для поддержки дигитального перехода теперь предназначены 24 процента средств плана восстановления (ранее было 21,5 процента).
Деньги Таллиннской больницы уйдут в Вильянди
Социальное измерение по-прежнему занимает важное место в пересмотренном плане восстановления, при этом реформы в области здравоохранения и социальной защиты практически не изменились. Инвестиции в Таллиннский медицинский городок были заменены инвестициями в новый центр здоровья Вильянди, который включает в себя больницу и центр первичной медицинской помощи. Эта мера поможет усилить воздействие плана восстановления на местном и региональном уровне.
У Совета ЕС есть четыре недели, чтобы одобрить оценку комиссии.
После одобрения совета Эстония в рамках фонда восстановления и устойчивости может подать первое платежное ходатайство и запросить авансовый платеж в размере 18 миллионов евро на основе программы REPowerEU. На сегодняшний день Эстония на финансирование восстановления и устойчивости получила 126 миллионов евро, которые были выплачены в качестве авансового платежа в декабре 2021 года.
Комиссия дает разрешение на дальнейшие выплаты на основе выполнения представленных в плане восстановления и устойчивости целей и задач, что отражает успех реализации инвестиций и реформ.
Эстония была первой страной в Европейском союзе, которая представила план REPowerEU в Европейскую комиссию, и после утверждения Советом Европейского союза он вскоре будет реализован.
Правительство подтвердило официальное представление поправки к плану восстановления в Еврокомиссию в феврале этого года. Ожидается, что Совет Европейского Союза одобрит план в середине июня.