В Таллинне морские пехотинцы США спасли жизнь задыхающемуся мужчине

В опубликованной пресс-службой статье рассказывается, как 7 мая этого года трое морских пехотинцев США, капралы Колтон Аллен, Кристофер Бутмейер и Эйден Морей, решили зайти в Hesburger в Таллине. Внезапно, во время еды, они заметили сидящего за соседним столиком мужчину без сознания. Подойдя ближе, военнослужащие заметили, что губы человека были синими, а кожа побелела. Пехотинцы решили действовать немедленно.

«Это приятное и поразительное чувство, что мы прибыли точно в нужный момент и в нужное место. Когда я увидел, что он умирает, я начал действовать, не раздумывая», - сказал Морей. Пока Аллен и Бутмейер пытались очистить дыхательные пути мужчины, Морей позвонил в Центр тревоги. Бутмейер применил к задыхающемуся технику Геймлиха, а Аллен следил за его пульсом. К сожалению, это не дало результатов, и мужчина оставался без сознания.

Морские пехотинцы решили поднять задыхающегося человека с пола и уложить его в более удобное положение. Затем были применены все приемы военно-медицинской подготовки. «Я был уверен, что мы справимся. Мы все знали, что нужно делать, и каждый из нас делал свою работу. Я доверял сослуживцам, окружавшим меня, и эта ситуация только усилила это доверие», - сказал Бутмейер.

До прибытия медиков пехотинцы старались держать дыхательные пути мужчины открытыми, и наблюдали за ним, чтобы убедиться, что он жив. Когда медики прибыли на место, они смогли реанимировать его и сказали военнослужащим, что если бы они не приняли меры, человек умер бы от удушья.

«Я не знаю, что я чувствовал, но тренировки дали о себе знать. Мы сделали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь до прибытия медиков. Было большим облегчением, когда мы узнали, что помогли спасти его», - сказал Аллен.