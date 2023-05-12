Оппозиция не собирается прекращать тормозить работу Рийгикогу

Заседание Рийгикогу началось в пятницу после окончания работы парламентской комиссии по делам Европейского союза и продлится максимум до 21:00 субботы. Депутатам, вероятно, предстоит бессонная ночь и насыщенная суббота, так как оппозиция не отказалась от обструкции и начала представлять проекты и запросы и в пятницу.

Если парламенту все же удастся провести заседание в обычном режиме, то в его повестку дня войдет первое чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о семейных пособиях, Закон о семье и Закон о трудовом договоре.