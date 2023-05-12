Оппозиция не собирается прекращать тормозить работу Рийгикогу

Рийгикогу, работающий с понедельника в условиях объявленной оппозицией обструкции, продолжит работать в таком же режиме и на созванном в пятницу во второй половине дня дополнительном заседании.
Заседание Рийгикогу началось в пятницу после окончания работы парламентской комиссии по делам Европейского союза и продлится максимум до 21:00 субботы. Депутатам, вероятно, предстоит бессонная ночь и насыщенная суббота, так как оппозиция не отказалась от обструкции и начала представлять проекты и запросы и в пятницу.
Если парламенту все же удастся провести заседание в обычном режиме, то в его повестку дня войдет первое чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о семейных пособиях, Закон о семье и Закон о трудовом договоре.
Из-за обструкции оппозиции парламент до сих пор не смог приступить к первому чтению законопроекта, с понедельника депутаты от оппозиции пользовались своим правом на подачу запросов. Ими были также представлены сотни процессуальных вопросов.