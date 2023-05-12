ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Масштабные учения: более полутысячи воздушных десантников НАТО высадились в Эстонии

«Подобные занятия укрепляют нашу боеспособность и позволяют показать сплоченность НАТО. Я рад возможности оказать поддержку Эстонии», - сказал командир 6-й воздушно-десантной бригады Польши, полковник Михал Стшелецкий.

«Учения укрепляют безопасность как Эстонии, так и региона, поскольку они демонстрируют возможности союзников и их готовность защищать нашу территорию во что бы то ни стало. Одновременно с этим улучшается качество планирования Сил обороны и уровень совместных операций», - добавил координатор учений Swift Response 23 в Эстонии, полковник Виктор Кальницкий.

В общей сложности в десанте участвовало почти 600 военнослужащих Великобритании, Польши и Чехии. Им оказывали поддержку военные США, а также бойцы Сил обороны и Кайтселийта.